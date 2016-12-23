Скоро Новый год — любимый праздник!

Мы сметаем всё, что есть на полках.

Всё вокруг горит, искрится, дразнит,

И в домах стоит царицей ёлка.

Мы, чем можем, ёлку украшаем,

О Тебе никто не помнит, Боже.

Гороскопы, звёзды вопрошаем:

«Новый год, каким он будет, всё же?»

От кого зависит продолженье

Наших длинных будней субъективных?

У гадалок много предложений,

Но они в расчёте на наивных.

Мне-то легче понимать угрозы,

Я-то вижу, всё, что незаметно, —

Бог давно нам дал Свои прогнозы,

Всё сказал о будущем конкретно.

Бог давно нам дал путеводитель

И оставил много правил важных,

Чтоб мы шли в небесную обитель,

Избежав грехов последствий страшных.

Да, пока лукавый правит балом,

Но, мой друг, не ошибись с решеньем.

Может быть, ты выиграешь в малом,

Но потерпишь вечное крушенье.

Окунёшься ль в Библию, как в море,

Иль увязнешь в мелочных дебатах,

Взыщешь ли Христа всем сердцем вскоре,

Иль искать продолжишь виноватых?

Новый год, как Бог вещает в Слове,

Из-за нас строптивых будет сложным,

Но читай, и будешь наготове,

С Богом легче, с Богом всё возможно!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.