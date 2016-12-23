Скоро Новый год — любимый праздник!
Мы сметаем всё, что есть на полках.
Всё вокруг горит, искрится, дразнит,
И в домах стоит царицей ёлка.
Мы, чем можем, ёлку украшаем,
О Тебе никто не помнит, Боже.
Гороскопы, звёзды вопрошаем:
«Новый год, каким он будет, всё же?»
От кого зависит продолженье
Наших длинных будней субъективных?
У гадалок много предложений,
Но они в расчёте на наивных.
Мне-то легче понимать угрозы,
Я-то вижу, всё, что незаметно, —
Бог давно нам дал Свои прогнозы,
Всё сказал о будущем конкретно.
Бог давно нам дал путеводитель
И оставил много правил важных,
Чтоб мы шли в небесную обитель,
Избежав грехов последствий страшных.
Да, пока лукавый правит балом,
Но, мой друг, не ошибись с решеньем.
Может быть, ты выиграешь в малом,
Но потерпишь вечное крушенье.
Окунёшься ль в Библию, как в море,
Иль увязнешь в мелочных дебатах,
Взыщешь ли Христа всем сердцем вскоре,
Иль искать продолжишь виноватых?
Новый год, как Бог вещает в Слове,
Из-за нас строптивых будет сложным,
Но читай, и будешь наготове,
С Богом легче, с Богом всё возможно!
Лидия Антонычева
Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.