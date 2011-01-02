На протяжении истории христианства много раз устанавливались даты Второго пришествия Иисуса Христа. XXI век не является исключением. Конца света ожидали на рубеже веков, и сейчас называются все новые и новые даты. Мы решили узнать, что думают о Втором пришествии Христа наши читатели.

На первый вопрос «Верите ли вы во Второе пришествие Христа?» 91,3% ответили утвердительно, 2,5% не верят в это событие, а 6,3% затруднились ответить. Причем среди мужчин нет тех, кто не верил бы, что Христос вновь придет на нашу землю. В реальности этого события на 100% уверены респонденты в возрасте до 30 лет. Более всего (13,6%) затрудняются ответить на этот вопрос люди старше 60 лет, а больше всего скептиков (5,3%) в возрасте от 45 до 60 лет.

Нам отрадно узнать, что молодое поколение верит во Второе пришествие Иисуса Христа. Ведь Он Сам сказал об этом: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:1-3).

В ответах на второй вопрос «Насколько близко пришествие Христа?» мнения значительно разделились. 51,3% наших читателей уверены, что пришествие Христа очень близко, 41,3% думают, что это неизвестно, а 5% считают, что это случится нескоро, причем женщин из них почти в 2,5 раза больше, чем мужчин. И вновь больше всего (13,6%) в отдаленном будущем Иисуса Христа ожидают люди старше 60 лет и 5,3% – от 45 до 60 лет.

Иисус Христос говорит, что точное время Его пришествия неизвестно: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матфея 24:36). Но Господь указал на признаки приближения Второго пришествия. По словам Иисуса Христа, знамениями последних дней земной истории будут «глады, моры и землетрясения по местам» (Матфея 24:7). «Также услышите о войнах и о военных слухах… ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Матфея 24:6-7). Еще «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» ( Матфея 24:24). «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Луки 21:26). Апостол Павел обратил внимание на характерные пороки последнего времени: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тимофею 3:1-4). И еще одно пророчество: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Дорогие друзья, мы видим, как все эти предсказания сбываются на наших глазах. Это говорит о том, что Иисус Христос вернется очень скоро.

В третьем вопросе мы поинтересовались мнением читателей: «Каким образом произойдет Второе пришествие Христа?» 82,5% уверены, что это событие будет видимо для всех, 11,3% думают, что Иисус Христос придет тайно, а 5% считают, что Иисус Христос уже пришел.

Вот что об этом говорит Слово Божье. Второе пришествие Христа будет видимо на всей территории земли: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:27). Оно будет слышно уху человеческому: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба» (1 Фессалоникийцам 4:16). Второе пришествие Христа будет напоминать сцену Его вознесения: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11). Он был принят на облако, с облаками небесными Он и вернется. Царь царей и Господь господствующих будет тем же Иисусом Христом, Который исцелял больных и открывал глаза слепым. Это будет Иисус Христос, принявший смерть на Голгофском кресте, Который покоился в гробнице Иосифа и восстал из мертвых в славное утро воскресения. Какими трогательными и убедительными станут следы от гвоздей на Его теле!

Иисус Христос грядет для того, чтобы покончить с грехом, положить конец нечестию и начало новой эре, когда праведность, мир и счастье будут процветать вечно. Можете себе представить, какой чудесный это будет день! И такой день будет в вашем будущем. Если только пожелаете, вы можете быть одним из тех людей, которые скажут: «Вот, вот наш Бог. Мы ждали Его, и Он пришел!»

Подготовила Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (165) январь 2011 г.