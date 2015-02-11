Аристотель, древнегреческий философ:

«Из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков».

Русская пословица:

«От гнилого сердца и гнилые слова».

Сократ, древнегреческий философ:

«Каков человек, такова его и речь».

И.С. Тургенев, русский писатель:

«Берегите чистоту языка, как святыню!»

Сенека, римский философ-стоик, поэт и государственный деятель:

«Речь — это показатель ума».

Публий Сир, римский поэт:

«Злой язык — признак злого сердца».

Плутарх, древнегреческий философ:

«Злоречивый язык выдаёт безрассудного».

Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский:

«Говорящий плохое — всегда в убытке».

Вольтер, французский философ-просветитель:

«Злословие — бессмертная дочь самолюбия и праздности».

Газета «Сокрытое Сокровище» № 2 (214) февраль 2015 г.