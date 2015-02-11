Аристотель, древнегреческий философ:
«Из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков».
Русская пословица:
«От гнилого сердца и гнилые слова».
Сократ, древнегреческий философ:
«Каков человек, такова его и речь».
И.С. Тургенев, русский писатель:
«Берегите чистоту языка, как святыню!»
Сенека, римский философ-стоик, поэт и государственный деятель:
«Речь — это показатель ума».
Публий Сир, римский поэт:
«Злой язык — признак злого сердца».
Плутарх, древнегреческий философ:
«Злоречивый язык выдаёт безрассудного».
Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский:
«Говорящий плохое — всегда в убытке».
Вольтер, французский философ-просветитель:
«Злословие — бессмертная дочь самолюбия и праздности».
Газета «Сокрытое Сокровище» № 2 (214) февраль 2015 г.
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