«Алые паруса» Александра Грина

К 140-летию со дня рождения Александра Грина

«…Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе…, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звёзды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом».

Такое вот светлое обещание усмотрел в произведении Александра Грина священник Пафнутий Жуков, убеждённый, что любимые многими «Алые паруса» — это книга глубоко религиозная. Он пишет: «О том, что “Алые паруса” — пророческая книга, свидетельствует слишком многое. Вот её символы: море — символ вечности, корабль — Церкви, жених — Спасителя, простирающего к нам руки с Креста, а описание цветущей розовой долины — символ вечного блаженства и общения с небесными ангелами. В те дни, когда изгоняли и убивали священников и сжигали Евангелие на уличных кострах, в советской России человек писал книги. Писал, где попало — на камне, на ящике, на чужих столах в нетопленой квартире. И вот в душе Грина разверзлась такая пустота, что он едва не кричал от страха. Мы не знаем — думал ли он в этот момент о Боге, но знаем, что Бог помнил о нём и вложил в его измученное сердце пророческие слова».

Вкладывал ли Александр Грин в «Алые паруса» этот смысл или нет, мы можем только догадываться. Но мы знаем, что на жизненном пути писателю открылся Бог, живой и спасающий.

Последние годы жизни Грин провёл в Старом Крыму, в небольшом домике, который стал мемориальным домом-музеем. Дом маленький, без электричества, с земляными полами. Сердце сжимается, когда видишь, в каких аскетических условиях жил Грин. Этот маленький белый домик Нина Николаевна, жена Грина, когда-то получила в обмен на свои золотые часики (подаренные Александром Степановичем). Поразительно, но это было их первое собственное жилище (до этого приходилось скитаться по съёмным комнатам)! Писатель, уже тяжело больной, обрадовался этой тихой пристани: «Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости — покой». Из раскрытого окна он любовался видом окрестных гор. В тёплые ясные дни кровать выносили во двор, и писатель много времени проводил в саду, под любимым орехом.

Там же, в Старом Крыму, Александр Степанович с супругой часто посещали церковь. Нина Николаевна вспоминала: «Идёт служба. В церкви молящихся ни души, только священник и дьячок справляют всенощную. Лучи заходящего солнца косыми, розовыми полосами озаряют церковь. Задумчиво и грустно. Мы стоим у стены, близко прижавшись друг к другу. Церковь меня волнует всегда, обнажая душу, скорбящую и просящую о прощении… Стою без слов, молюсь настроением души, прошу словами милости Божьей к нам, так уставшим от тяжёлой жизни последних лет. Слёзы струятся по лицу моему. Александр Степанович крепче прижимает мою руку к себе. Веки его опущены, и слёзы льются из глаз. Рот скорбно и сурово сжат».

За два дня до смерти Грин пожелал встретиться со священником. В последнем письме к жене Александр Степанович говорил: «Он предложил мне забыть все злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими врагами. Я понял, Нинуша, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня зла и ненависти ни к одному человеку на свете, я понимаю людей и не обижаюсь на них. Грехов же в моей жизни много, и самый тяжкий из них — распутство, и я прошу Бога отпустить его мне».

Так, примирённый с Богом и людьми, ушёл из жизни автор любимых многими «Алых парусов».

Когда в 1930 году к Грину послали писателя Домбровского взять интервью от редакции журнала «Безбожник», Грин сказал: «Вот что, молодой человек, я верю в Бога». Домбровский вспоминает, что он смешался и стал извиняться, на что Грин добродушно сказал: «Ну вот, это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдёт, конечно. Скоро пройдёт».

Дай Бог, чтобы прошло, и прошло поскорее, потому что не всем даётся время размышлять о вечном на одре болезни. Жизнь может оборваться внезапно. Пусть же в ней всегда будет место для Бога. Тогда однажды человек увидит свой «алый парус», встретит своего долгожданного «жениха» — Христа, грядущего с облаками небесными, чтобы утешить и навсегда обрадовать верующих в Него.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.