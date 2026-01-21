Искусство быть бабушками и дедушками

У вас уже есть внуки? Или вы только готовитесь к новой роли? Прислушайтесь к советам из этой статьи.

Почти любому, у кого есть дети, рано или поздно придётся выступить в роли бабушки или дедушки. Психолог-консультант Лариса Павлова поделилась советами и рекомендациями, как стать хорошими и успешными бабушками и дедушками.

Помните, что вы бабушка, а не мама.

В семье часто возникают ситуации, когда нужно принимать решения разной степени важности, которые касаются жизни детей. Роль бабушки и дедушки заключается в том, чтобы озвучить своё мнение, основанное на жизненном опыте, и дать детям право на ошибку. Ведь может оказаться так, что настойчивому совету бабушки последуют, чтобы не обидеть, а результат окажется плохим. Кто будет виноватым? Бабушка. Окончательное решение всегда остаётся за родителями: они ответственны за своих детей! И даже если всё пойдёт не по плану, бабушка и дедушка не должны пенять своим взрослым детям. Лучше помолиться Богу за правильные решения детей и благополучие внуков.

Обсудите с детьми ваши новые роли заранее.

Первые внуки означают не только, что вы приняли на себя незнакомую роль бабушки или дедушки, но также и то, что ваши взрослые дети приняли на себя свою новую роль — родителей. Они так же неопытны в ней, как и вы — в своей. В этой ситуации честное и открытое обсуждение того, кто за что ответственен и кто на что имеет право, может предотвратить множество конфликтов.

Как это сделать? Пригласите детей на семейный ужин домой или в кафе, заведите разговор на волнующую тему. Искренне расскажите о своих чувствах по поводу будущих или уже родившихся внуков, спросите, как ваши дети видят ваше участие в жизни их детей. Такой разговор задаст направление, в котором будут развиваться ваши отношения, вы не будете слепыми, идущими наугад и спотыкающимися о камни.

Говорите внукам об их родителях только хорошее.

Искусству быть бабушкой или дедушкой нужно учиться так же, как и искусству быть родителями. Ваши дети могут делать ошибки, но вы своим внукам должны говорить о них только хорошее. Не критикуйте и не унижайте родителей при детях, даже в пылу ссоры. Успокойтесь, глубоко подышите, сосчитайте до двадцати.

Ошибки в этом пункте влияют не только на авторитет родителей, уважение к ним и процесс воспитания, но и на самооценку ребёнка, потому что детская самооценка начинает формироваться на образе папы и мамы. Восприятие родителей должно быть для ребёнка опорой для формирования высокой самооценки, а не помехой.

Займитесь своей личной жизнью.

Речь идёт не обязательно об отношениях с супругом. Понятие личной жизни включает в себя то, как вы проводите своё свободное время, чем вы интересуетесь и увлекаетесь, какое внимание вы уделяете лично себе, а не кому-то ещё. По возможности путешествуйте, ходите в походы, занимайтесь самообразованием, осваивайте новые хобби, встречайтесь с друзьями.

Отсутствие личной жизни подспудно побуждает бабушку (или дедушку) быть нужной (нужным) в семье взрослых детей, а это стремление, как правило, неуместно. Формируется созависимость. А вот с интересной, всесторонне развитой бабушкой, у которой есть свои дела, будут с удовольствием проводить время даже внуки-подростки.

Ведите здоровый образ жизни.

Внуки, особенно маленькие, требуют физической активности и крепкого здоровья не только от родителей, но и от бабушек и дедушек. Поднять ребёнка на руки, покатать на велосипеде, сходить в поход — всё это требует физической силы. Если вы хотите больше и интереснее проводить время с внуками, зай-

митесь своим здоровьем!

Берите внуков к себе, чтобы дать детям время друг на друга.

Время от времени стоит предлагать посидеть с внуками, чтобы дети могли, например, устроить романтический вечер, провести время друг с другом. Это укрепит их семью и обеспечит вам благодарность с их стороны. Но если дочь или сын обращаются к вам с просьбой посидеть с внуками, ваше согласие должно зависеть от вашей занятости и других возможностей. Удовлетворение такой просьбы должно приносить вам радость, вы не должны делать это через «не могу» или «не хочу».

Благодарите Бога за внуков.

Дожить до нового и интересного статуса бабушки или дедушки удаётся не всем. И если вы всё-таки приняли на себя эту новую роль, стоит поблагодарить Господа за это. Жизнь продолжается — во всех смыслах, проявлениях и оттенках!

По материалам программы «Как стать хорошей бабушкой» телеканала «Три Ангела»

