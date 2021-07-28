Боремся с аллергией у детей

В последние десятилетия частота аллергических заболеваний заметно возрастает. Хотя аллергические реакции часто обусловлены генетической предрасположенностью, часто их можно предотвратить.

Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы организма на некое чужеродное вещество, называемое антигеном или аллергеном. Распространённые аллергены — некоторые компоненты пищевых продуктов, пыльца, пылевые клещи. Для людей, не страдающих аллергией, эти вещества безвредны. Однако иммунная система аллергиков реагирует на них как на опасных агрессоров. В борьбе с ними она использует особое оружие — антитела. Результатом атаки антител на антигены становится воспаление, проявляющееся такими аллергическими симптомами, как кожные высыпания, астма и диарея.

Наиболее распространённые аллергические (атопические) состояния у детей:

Атопический дерматит (симптомы: покраснение и зуд кожи).

Астма.

Аллергический ринит.

Пищевая аллергия.

Крапивница (аллергическая сыпь).

Аллергия на лекарства.

Как предотвратить аллергию

Хорошо смывайте моющие средства. Кормите ребёнка простой растительной пищей. До трёх лет через кишечник малыша могут проникать достаточно крупные молекулы белковых продуктов и провоцировать развитие аллергических реакций. Исключите молочные продукты: казеин, основной белок коровьего молока, вызывает множество пищевых аллергий у младенцев и маленьких детей. Детям с низким риском развития аллергии молоко рекомендуют давать после года, детям же, предрасположенным к аллергии, — не ранее двухлетнего возраста.

Помните: употребление молока кормящей матерью может стать причиной возникновения аллергии у ребёнка. Младенец на грудном вскармливании, страдающий аллергией к коровьему молоку, может продолжать питаться грудным молоком, если мать исключит коровье молоко из своего рациона. Кормите грудью. Исключительно грудное вскармливание до шести месяцев — самый простой и эффективный способ предотвратить аллергический насморк, атопический дерматит и другие формы детской аллергии. Если кормление грудью невозможно, а в семейном анамнезе имеются случаи аллергии, кормите ребёнка молочной смесью глубокого гидролиза. Начинайте прикорм в шесть месяцев. Это помогает улучшить переносимость пищи и предотвратить аллергические заболевания. Увеличьте количество незаменимых жирных кислот, особенно омега-3 альфа-линоленовой кислоты. Правильное соотношение между омега-6 и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами помогает снизить уровень воспалительных реакций в организме, в том числе и аллергического происхождения. Основной безопасный источник омега-3 незаменимых жирных кислот —

семена и орехи. Это объясняет, почему не стоит откладывать их введение до 12 месяцев. Ореховое молочко (если нет аллергии на орехи) можно давать детям с 7 – 8 месяцев, ореховую пасту — с 9 месяцев. Наименее аллергенны миндаль и кедровые орехи. Следите за количеством употребляемой клетчатки. Рацион, в котором мало клетчатки и много рафинированных продуктов и продуктов животного происхождения, способствует возникновению аллергии. Избегайте загрязнителей. Автомобильные выхлопы, табачный дым и многие химические вещества перегружают иммунную систему и способствуют развитию аллергических реакций. Не принимайте антибиотики без разрешения врача. Доказано, что раннее (до 6 месяцев) употребление некоторых видов антибиотиков повышает риск развития астмы и других аллергических заболеваний после 6 лет. Солнечный свет помогает коже производить витамин D — мощный регулятор иммунной системы, защищающий от аллергии. У детей, мало находящихся на солнце и не получающих достаточно витамина D, риск развития аллергических заболеваний повышается. Однако помните, что нахождение маленьких детей на солнце необходимо ограничивать и контролировать.

Аллергенные пищевые добавки

Искусственные пищевые красители: многие из них вызывают у детей аллергические реакции. Особенно часто вызывает аллергию тартразин (Е102) — жёлтый краситель, добавляемый в конфеты, сладкие напитки, чипсы, йогурты и другие продукты промышленного производства.

Глутамат натрия: широко используется как усилитель запаха и вкуса в продуктах для взрослых.

Сульфиты: используются как консерванты для изюма, инжира, абрикосов и других сухофруктов.

Бензоевая кислота (Е210) и бензоаты (Е211 – Е213): используются как консерванты, иногда становятся причиной крапивницы.

Джордж Памплона-Роджер, «Здоровый и сильный»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.