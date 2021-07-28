Боремся с аллергией у детей

В последние десятилетия частота аллергических заболеваний заметно возрастает. Хотя аллергические реакции часто обусловлены генетической предрасположенностью, часто их можно предотвратить.
Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы организма на некое чужеродное вещество, называемое антигеном или аллергеном. Распространённые аллергены — некоторые компоненты пищевых продуктов, пыльца, пылевые клещи. Для людей, не страдающих аллергией, эти вещества безвредны. Однако иммунная система аллергиков реагирует на них как на опасных агрессоров. В борьбе с ними она использует особое оружие — антитела. Результатом атаки антител на антигены становится воспаление, проявляющееся такими аллергическими симптомами, как кожные высыпания, астма и диарея.
Наиболее распространённые аллергические (атопические) состояния у детей:
- Атопический дерматит (симптомы: покраснение и зуд кожи).
- Астма.
- Аллергический ринит.
- Пищевая аллергия.
- Крапивница (аллергическая сыпь).
- Аллергия на лекарства.
Как предотвратить аллергию
- Хорошо смывайте моющие средства.
- Кормите ребёнка простой растительной пищей. До трёх лет через кишечник малыша могут проникать достаточно крупные молекулы белковых продуктов и провоцировать развитие аллергических реакций. Исключите молочные продукты: казеин, основной белок коровьего молока, вызывает множество пищевых аллергий у младенцев и маленьких детей. Детям с низким риском развития аллергии молоко рекомендуют давать после года, детям же, предрасположенным к аллергии, — не ранее двухлетнего возраста.
Помните: употребление молока кормящей матерью может стать причиной возникновения аллергии у ребёнка. Младенец на грудном вскармливании, страдающий аллергией к коровьему молоку, может продолжать питаться грудным молоком, если мать исключит коровье молоко из своего рациона.
- Кормите грудью. Исключительно грудное вскармливание до шести месяцев — самый простой и эффективный способ предотвратить аллергический насморк, атопический дерматит и другие формы детской аллергии. Если кормление грудью невозможно, а в семейном анамнезе имеются случаи аллергии, кормите ребёнка молочной смесью глубокого гидролиза.
- Начинайте прикорм в шесть месяцев. Это помогает улучшить переносимость пищи и предотвратить аллергические заболевания.
- Увеличьте количество незаменимых жирных кислот, особенно омега-3 альфа-линоленовой кислоты. Правильное соотношение между омега-6 и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами помогает снизить уровень воспалительных реакций в организме, в том числе и аллергического происхождения. Основной безопасный источник омега-3 незаменимых жирных кислот —
семена и орехи. Это объясняет, почему не стоит откладывать их введение до 12 месяцев. Ореховое молочко (если нет аллергии на орехи) можно давать детям с 7 – 8 месяцев, ореховую пасту — с 9 месяцев. Наименее аллергенны миндаль и кедровые орехи.
- Следите за количеством употребляемой клетчатки. Рацион, в котором мало клетчатки и много рафинированных продуктов и продуктов животного происхождения, способствует возникновению аллергии.
- Избегайте загрязнителей. Автомобильные выхлопы, табачный дым и многие химические вещества перегружают иммунную систему и способствуют развитию аллергических реакций.
- Не принимайте антибиотики без разрешения врача. Доказано, что раннее (до 6 месяцев) употребление некоторых видов антибиотиков повышает риск развития астмы и других аллергических заболеваний после 6 лет.
- Солнечный свет помогает коже производить витамин D — мощный регулятор иммунной системы, защищающий от аллергии. У детей, мало находящихся на солнце и не получающих достаточно витамина D, риск развития аллергических заболеваний повышается. Однако помните, что нахождение маленьких детей на солнце необходимо ограничивать и контролировать.
Аллергенные пищевые добавки
- Искусственные пищевые красители: многие из них вызывают у детей аллергические реакции. Особенно часто вызывает аллергию тартразин (Е102) — жёлтый краситель, добавляемый в конфеты, сладкие напитки, чипсы, йогурты и другие продукты промышленного производства.
- Глутамат натрия: широко используется как усилитель запаха и вкуса в продуктах для взрослых.
- Сульфиты: используются как консерванты для изюма, инжира, абрикосов и других сухофруктов.
- Бензоевая кислота (Е210) и бензоаты (Е211 – Е213): используются как консерванты, иногда становятся причиной крапивницы.
Джордж Памплона-Роджер, «Здоровый и сильный»
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.