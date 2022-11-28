Бывают ли здоровые перекусы?

Я заготавливаю на зиму капусту. Натираю морковку, и остаётся небольшой «неудобный» кусочек, который так и просит, чтобы его съели. Рука уже почти отправляет этот кусочек в рот, но мозг сигнализирует: «Стоп! Не перекусывай!» И я откладываю морковку на блюдце до обеда. Кому-то это покажется чудачеством, но не торопитесь делать выводы, пока не прочитаете эту статью.

Мы уже привыкли к разговорам о дробном питании. Я неоднократно была свидетелем того, как люди приезжали в центры здоровья и, узнав о трёхразовом питании, не на шутку беспокоились: им же прописано дробное. Но врачи этих центров были настойчивы и убедительны, а результаты не заставляли себя долго ждать. Перейдя с дробного питания на двух- или трёхразовое, люди значительно понизили уровень сахара в крови. Что же происходит с организмом при постоянных перекусах и тогда, когда между приёмами пищи соблюдён адекватный интервал?

И как тут похудеть?!

Каждый раз, когда что-то попадает нам в рот, организм запускает целую цепь реакций на клеточном уровне. Всю поступающую пищу организм должен переварить, усвоить, избавиться от остатков, а затем найти применение полученной энергии. Энергии этой обычно хватает часа на три, а затем организм приступает к сжиганию собственных жировых запасов. Если же каждые 2 – 3 часа мы что-нибудь съедаем (даже самое полезное), то мы даём организму новую порцию энергии, а сжигания жиров не происходит. В итоге мы полнеем. Делайте выводы. И запомните: как только вы перекусили, жир в организме перестал расщепляться.

Пожалейте клетки, и они пожалеют вас

В распределении энергии большую роль играет гормон инсулин, который доставляет глюкозу в клетки. Вы поели, глюкоза поступила в кровь, выделился инсулин и повёл глюкозу к клеточкам. Позвольте объяснить этот процесс так, как я объясняю своим детям.

Приводит инсулин глюкозу к клеточке и стучится.

— Кто там? — спрашивает клеточка.

— Это я, инсулин, привёл глюкозу. Открывай.

Голодная клеточка с радостью впускает глюкозу. Но вот, проходит совсем немного времени, человек перекусывает, глюкоза попадает в кровь, инсулин ведёт её к клеточке.

— Тук-тук, — стучит инсулин.

— Кто там? — спрашивает удивлённая клеточка, которая никого пока не ждёт, ибо вполне сыта.

— Это я, инсулин, привёл глюкозу. Открывай.

— Ну, спасибо, конечно, — бормочет воспитанная клеточка, нехотя впуская новую порцию глюкозы.

Через час история повторяется. А потом снова и снова. Клеточка уже пресыщена глюкозой, ей больше не нужно. И она использует «беруши», чтобы не слышать, как стучится инсулин, буквально навязывающий энергию.

Так клетки вырабатывают своеобразную защитную реакцию, становясь менее чувствительными к инсулину. По-умному это называется инсулинорезистентностью. То есть инсулина в организме вырабатывается достаточно, но проблема в клетке, которая не видит инсулин и не может получить глюкозу. В итоге клетка голодает, а свободный сахар находится в крови. Это состояние лежит в основе таких хронических заболеваний, как метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии.

А как быть диабетикам?

Многие свято верят, что перекусы (дробное питание) позволяют избежать скачков сахара в крови. Кандидат медицинских наук Наталья Фатьянова говорит: «Это такой же миф, как и утверждение, что перекусы разгоняют метаболизм. Частые перекусы, наоборот, замедляют обмен веществ. Кроме того, перекусы между приёмами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас всё время голодными… В нескольких странах Европы, в Чехии в частности, на добровольцах проводили исследования: пациентов с сахарным диабетом II типа разделили на две группы. Одним предписали питаться два раза в день, другим — шесть раз в день. Питательность рационов по числу калорий у всех была одинаковой. Выяснилось, что при двухразовом питании скачки уровня сахара в крови в период без приёмов пищи были меньше, а чувствительность к инсулину — выше. В первой группе пациенты худели быстрее и сильнее, а содержание сахара в их крови снижалось».

Пусть едят: им расти надо

Взрослые часто умиляются на постоянно жующих детей: мол, растут. А на самом деле зарабатывают себе гастрит и прочие проблемы. Любите детей? Не поощряйте перекусы. Обеспечьте своим чадам полноценный завтрак (а не чай с бутербродом), сытный полезный обед и лёгкий ужин за несколько часов до сна.

В книге Эллен Уайт «Воспитание детей» есть такие слова:

«После очередного приёма пищи желудку следует дать отдохнуть пять часов. До следующего приёма еды желудок нельзя нагружать никакими видами пищи. В этот промежуток времени желудок переварит полученное и только потом будет готов принять очередную порцию.

Матери совершают большую ошибку, позволяя детям есть между приёмами пищи. От этого их желудок расстраивается, и в будущем неизбежны страдания. Нездоровая и к тому же непереваренная пища может сделать их капризными. Но у матери, как правило, нет времени исправить недостатки детского воспитания. Она не может оторваться от дел, чтобы навести порядок. Для успокоения она даёт маленьким страдальцам кусок пирога или какого-нибудь другого лакомства и тем самым только увеличивает зло…

Матери часто жалуются на слабое здоровье детей и консультируются с врачами, тогда как, употребив немного здравого смысла, они увидели бы, что это связано с неправильным питанием».

Сложно, но нужно

Желудок привыкает получать пищу в определённое время. Если вы перекусываете каждые 3 часа, то каждые 3 часа у вас будет сосать под ложечкой. Крепитесь: менять режим питания сложно, но очень важно. Начните питаться два или три раза в день без перекусов. Между приёмами пищи пейте только воду (никаких соков и компотов). Полноценно завтракайте. И всё у вас получится.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.