С Новым годом!

Дорогие читатели! Промчался ещё один год. Ещё ближе мы стали к тому дню, когда Господь Иисус вернётся, чтобы положить конец злу. Искренне желаем, чтобы в эти особенные дни земной истории накануне пришествия Христа «сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Евангелие от Луки 21:34).

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея 16:26). Сегодня мир то и дело предлагает новые цели, новые дела, новые развлечения, новую информацию, новую суету… Желаем вам, дорогие наши, остановиться в этой сумасшедшей гонке, чтобы поднять глаза к небу и найти время для Главного. Пусть нашей ежедневной молитвой будут слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Библия, книга Псалтирь 89:12). Иисус предупреждал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки 12:15).

Дни жизни даны нам, чтобы узнавать Бога и творить добро. Пусть же наступающий год будет полон духовных открытий, веры, надежды, любви и добра! Пусть в этом бушующем мире душа обретёт покой в Боге. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Библия, книга Псалтирь 41:2, 3). Пусть душа ваша насыщается из величайшего Источника, а мы будем с вами, ведь «Сокрытое Сокровище» призвано быть газетой для души.

Знайте, мы каждый день молимся о вас. И сегодня пусть нашей молитвой будут слова:

Отец Небесный! Благодарим тебя за ещё один год служения. Благодарим за каждого читателя, за каждую душу, которая тянется к Тебе. Мы знаем, что Ты безмерно любишь каждого и тот, кто читает сейчас строки этой молитвы, дорог Тебе настолько, что Ты пошёл на крест ради него. Пусть душа этого человека откроется навстречу Тебе! Наполни его сердце миром, радостью и любовью. Уврачуй его раны. Утешь в печалях и скорбях. Пусть этот человек полюбит Тебя и заповеди Твои и будет в Царствии Твоём. Ради Иисуса Христа молитва наша. Аминь.

С Новым годом, дорогие!

С любовью, редакция