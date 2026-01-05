Дело по душе

Дорогу осилит идущий, если Бог — Ведущий.

Я думала, что для служения Богу нужно образование и глубокие познания в определённых сферах, а оказалось, что Господь на первых порах может обойтись малым. Каждого человека Бог наделяет талантами, которые при использовании совершенствуются и умножаются. Главное не побояться взять на себя ответственность.

Как-то читала в Библии о деяниях апостолов и видела, как Дух Святой помогал им, простым людям, творить великие дела. Тогда я всерьёз задумалась о том, как мне стать полезной в Божьем деле.

Анализируя жизнь и размышляя обо всём, что сделал для меня Бог, я сердечно благодарила Его и задавала вопрос: «А как я могу послужить Господу?»

У меня есть дар видеть прекрасное, создавать красоту и гармонию вокруг себя. Вот и начала молиться о том, чтобы попасть в такое место, где могла бы служить Богу этим даром, ну и самой духовно возрастать и укрепляться в вере. Думала, что в обществе христиан, молясь и трудясь вместе с ними, мне проще будет становиться духовным и посвящённым человеком, чем в коллективе далёких от Бога людей. Так и произошло, когда я стала работать в редакции, которая выпускает газету «Сокрытое Сокровище» и другие христианские издания.

Бок о бок со мной трудились понимающие, заботливые, требовательные, но добрые люди, и я расцвела в таком окружении — стала смелее, жизнерадостнее, работать хотелось больше и эффективнее. Доверенное мне дело приносило огромное удовольствие; условия были очень комфортные; отношения в коллективе, несмотря на разницу в возрасте, стали дружескими, а наши недостатки, которые могли привести к разногласиям, Бог сглаживал после совместной молитвы.

Бог благословил меня мудрым и терпеливым руководителем. Видя проблему, она всегда действовала мягко, не ругалась и не требовала выполнить всё как положено, а садилась рядом и вникала в мою работу, помогала. Потом она шла к другому сотруднику и вместе с ним разбиралась уже в другой сфере деятельности.

Ещё один дар от Бога — это рисование. К сожалению, я не развила его до профессионального уровня, но всегда любила рисовать. И Господь дал мне возможность применить этот дар в служении. Занимаясь оформлением газет, я параллельно начала рисовать для журнала, а также создавать христианские открытки. Со временем появилось понимание, как выполнить рисунок любой сложности. Меня поддерживали друзья, которые успешно занимались тем, чему профессионально не учились, то есть они, как и я, были самоучками.

Пришло ясное понимание того, что моя работа, добрый коллектив и любовь в сердце — это Божьи дары. То, что я могу служить, не имея образования в этой сфере, тот факт, что я вообще живу в этом мире, — всё это от Господа. Я могла бы и не родиться: врачи уговаривали маму избавиться от меня, потому что беременность наступила, когда ей было 40 лет, да ещё после недавнего выкидыша. Но Бог позволил мне прийти в этот мир, дал родителям силы воспитать меня, наделил меня дарами, чтобы я могла послужить Ему.

Спасибо, Господь, что Ты есть в моей жизни! Помоги мне, пожалуйста, возрастать в вере, быть полезной в деле Твоём и приготовиться к Твоему возвращению!

Светлана Литвина,

дизайнер газеты «Сокрытое Сокровище»

