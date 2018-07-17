5 оснований употреблять фрукты каждый день

Фрукты, наряду с овощами, — самая эффективная антиканцерогенная пища. Научные исследования показали, что достаточное употребление фруктов снижает риск заболевания раком.

Лично у меня слово «фрукты» вызывает приятные ассоциации. Наверное, потому что я их люблю.

В любом уголке нашей страны можно купить стандартный набор фруктов. Даже на севере продаются бананы, апельсины и яблоки. Большинству из нас с детства знакомы такие ягоды и фрукты, как груша, слива, вишня, малина, крыжовник, смородина. В магазинах можно найти экзотические фрукты: личи, карамбола, рогатая дыня, папайя.

Однажды я решил посмотреть, какие ещё фрукты растут в других странах нашей планеты. Оказалось более 400 наименований фруктов, о которых я даже не слышал! Это говорит о богатом разнообразии, которым Бог наделил землю. Например, «магический фрукт». Жители западной Африки называют его так, потому что плоды способны менять вкусовое восприятие человека. Сам по себе плод не обладает очень сладким вкусом, но после того, как человек его съедает, гликопротеин (один из компонентов этого фрукта) связывает вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, и примерно в течение часа превращает вкус любого продукта в сладкий. Человек может съесть целый лимон, а на вкус он будет как сладкий сироп. Ещё один очень интересный фрукт — чёрная сапота. Он растёт в Мексике и Центральной Америке. Фрукт имеет ярко выраженный шоколадный вкус и напоминает шоколадный пудинг.

1 Неотъемлемыми компонентами фруктов являются витамины, которые очень эффективно борются с ядами, токсинами, инфекцией. Также витамины в содружестве с другими веществами способны снимать воспаления и поддерживать жизненный тонус организма, придавая ему выносливость.

2 Фрукты являются богатым источником растворимой клетчатки, которой питаются лакто- и бифидобактерии нашего кишечника (полезная микрофлора). Обязательным условием для восстановления микрофлоры кишечника является употребление фруктов, особенно яблок.

3 Фрукты содержат один из главных минералов, необходимых для нормальной работы сердца, — калий. Ежедневное употребление трёх-четырёх фруктов приводит к постепенной нормализации давления, укрепляет сердечную мышцу, улучшает состояние сосудов. Особенно эффективно укрепляют сердечную мышцу сухофрукты. Многие врачи-кардиологи советуют ежедневно употреблять 5 штучек кураги для улучшения работы сердца.

4 Созревшие фрукты, как правило, не требуют добавления сахара и являются прекрасной основой для многих десертов. А из сухофруктов можно приготовить огромное разнообразие конфет и сладких батончиков. Готовя самостоятельно десерты на основе фруктов и сухофруктов, вы укрепите иммунитет, сердце и сосуды, дадите организму хороший заряд бодрости и энергии, продлите и сделаете более счастливой свою жизнь и жизнь вашей семьи.

5 Фрукты улучшают процесс пищеварения. Если съесть кисло-сладкое яблоко перед завтраком, то оно не утолит голод, но наоборот вызовет его. Не бойтесь, это не приведёт к полноте! Фрукты способствует увеличению секреции и повышению активности пищеварительных ферментов, что улучшает в целом процесс пищеварения и способствует усвоению пищи. Поэтому от фруктов вы не поправитесь, а просто обеспечите лёгкое и комфортное пищеварение. Однако не сочетайте фрукты с овощами или со свежим луком или чесноком, чтобы не вызвать беспокойство в желудке. И, конечно, употребляйте только те фрукты, которые разрешены при вашем состоянии здоровья.

Алексей Вавилов, технолог общественного питания

8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.