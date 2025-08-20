Как воробьи

А ну-ка вспомни, дружок, когда ты в последний раз с кем-то ссорился…

Однажды в солнечный тёплый день Юра вышел во двор покормить птичек. Разминая в руках кусочки хлеба, он начал бросать их на землю. Через несколько минут его окружила стая птиц, которые с радостным чириканьем принялись клевать крошки. Юра с умилением наблюдал за ними и радовался тому, что он совершил доб-

рое дело.

И вдруг его внимание привлекло несколько воробьёв, которые затеяли драку из-за корки хлеба. Когда один из них пытался схватить корочку и утащить в сторону, другие нападали на него с громким чириканьем и, размахивая крыльями, пытались её отобрать. Юра с недоумением посмотрел на дерущихся воробьёв. «Какие глупые птицы! Нашли из-за чего ссориться! Вокруг них столько крошек, а они дерутся из-за какой-то корки!» — подумал мальчик и пошёл домой.

Дома Юру с радостными возгласами встретил младший брат Саша и предложил во что-нибудь поиграть.

— Во что же мы поиграем сегодня? — спросил Юра.

— Во что угодно. Да хотя бы в полицейских и пожарных, — предложил Саша, доставая из коробки с игрушками полицейскую и пожарную машины.

— Хорошо, — согласился Юра. — Только я буду полицейским, а ты — пожарным.

— Нет, я буду полицейским, а ты — пожарным, — запротестовал Саша.

— Ты вчера был полицейским, поэтому сегодня полицейским буду я, — твёрдо сказал Юра и топнул ногой.

— А я не хочу быть пожарным, — обиделся младший брат и пнул пожарную машину.

— Ты что пинаешь мою машину? — возмутился Юра и оттолкнул брата в сторону. В ответ Саша бросился на него с кулаками.

Услышав возню и шум, в комнату вошла мама.

— Что здесь происходит? — разнимая детей, спросила она.

— Он не даёт мне быть полицейским, — пожаловался на брата Саша.

— Он уже был полицейским. Теперь моя очередь! — ответил Юра.

— Нашли из-за чего ссориться, — возмутилась мама. — Вы дерётесь, как два глупых воробья. Неужели вы не можете решить этот вопрос мирно?

Мамины слова о драчливых воробьях напомнили Юре драку воробьёв во дворе. Он вспомнил, как глупо и смешно выглядели птицы, дерущиеся из-за корки хлеба, и ему стало очень стыдно за свою ссору с младшим братом.

— Мамочка, мы не хотим быть похожими на глупых воробьёв, — тихо произнёс Юра.

— Тогда перестаньте постоянно ссориться и драться по пустякам, — сказала мама. — Бог нас учит любить друг друга, уступать друг другу и решать все споры мирным путём. Вот послушайте, как об этом сказал Сам Господь, — продолжала мама, открывая Библию: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему» (1 послание Петра 3:11).

После этого мальчики попросили друг у друга прощения и помирились.

Молитва

Отец Небесный, помоги нам жить в мире со всеми людьми: с братьями и сёстрами, с друзьями и знакомыми, с соседями и одноклассниками. Чтобы мы ни с кем не ссорились и никого никогда не обижали. Аминь.

Евгения Сверлова и Лариса Кобзева