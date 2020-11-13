Когда Бог ревнует

«Господь един есть» (Библия, книга Второзаконие 6:4). Бог живой, невидимый — таким Он открывается в Священном Писании, таким Он желает оставаться для верующих в Него. А если кто-то или что-то занимает место Бога, Он ревнует. Не так, как ревнуем мы, люди, но всё же…

Вторая из заповедей Закона Божьего, данного людям и состоящего из десяти правил, или заповедей, гласит: «Не сотвори себе кумира — никаких изображений того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я — Господь, Бог твой, Бог, Который ожидает безраздельной преданности Себе, Который и с детей взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвёртого [поколения], продолжающих отвергать Меня. Но тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении» (Библия, книга Исход 20:4–6, современный перевод под ред. М. П. Кулакова).

Вторая заповедь запрещает поклоняться не только иным богам, но и истинному живому Богу, используя иконы или иные изображения. В языческой практике поклонения кумир представлял собой статую языческого божества, которому приносились жертвы и курения. В древнем Нижнем Египте, например, почитались быки (или коровы) как земное воплощение божества, и их изображения и статуи были помещены в храмы, где совершались церемонии почитания этих животных как богов: «Воззови к тельцу, отцу растений и людей», — призывали жрецы собравшихся на поклонение.

Человек устроен так, что для него поклоняться изображённому предмету всегда легче, чем следовать за Тем, Кого не видишь.

Можно ли молиться иконе, если на ней изображён Божий лик? Попытка изобразить Вечного посредством материальных предметов снижает представление человека о Боге. Разум, отвлечённый от совершенства Творца, будет больше прикован к творению, нежели к Создателю. И поскольку понятия о Боге будут занижены, то и сам человек начнёт деградировать.

Общеизвестен факт, что в христианской литературе первых трёх столетий не встречается практически ни одного текста, который утверждал бы почитание икон. Историк Г. Флоровский пишет: «Почитание икон установилось в церкви не сразу. Даже у писателей IV века мы находим только редкие случайные упоминания о священных изображениях». Епифаний (315 – 403 гг.), епископ Кипрский, приравнивает изображения к языческому идолопоклонству.

Ни в Ветхом, ни в Новом Завете (в двух частях Библии) практически невозможно обнаружить какие-либо обоснования иконопочитания. Новозаветные авторы совершенно игнорируют «аспект» внешности Спасителя, не упоминая каких-либо деталей Его лика. Нет даже малейшего намёка последующим поколениям верующих на необходимость поклонения Его изображению. И это свидетельство того, что вторая заповедь Закона остаётся неизменной и в эпоху Нового Завета, так что практику иконопочитания Библия отвергает полностью.

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» (Исход 20:5, Синодальный перевод). Близкая и священная связь Бога с Его народом символически представлена брачными узами. Так как идолослужение является духовным прелюбодеянием, то и неудовольствие Господа по этому поводу названо ревностью.

«Бог, Который ожидает безраздельной преданности Себе, Который и с детей взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвёртого [поколения], продолжающих отвергать Меня». Неизбежно дети страдают от последствий греха своих родителей, но с них не взыскивают за вину предшествующих поколений. Представьте себе, сколько всего пришлось бы нам пожать, если бы Господь спрашивал с нас за беззакония наших родственников! Но, к сожалению, дети обычно идут по стопам родителей: по причине наследственности и по примеру своих отцов, дедов и прадедов (те самые 3 – 4 рода, которые пересекаются при жизни) они становятся участниками грехов старших поколений. Скверные привычки и извращённые вкусы, а также безнравственность, физические недуги и вырождение передаются по наследству от отца к сыну из рода в род. Но эта страшная правда должна помочь людям порвать с греховным образом жизни. Порочный круг можно разорвать только с помощью послушания Божьим заповедям.

«Но тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении». Вторая заповедь запрещает поклоняться лжебогам и подразумевает поклонение истинному Богу. Наказание тем, кто ненавидит Его, обещано только до третьего и четвёртого рода, а милость тем, Кто верен в служении Ему, — до тысячи родов.

Вторая заповедь — это великое предложение Бога людям, в основе которого — любовь.

Эта заповедь предупреждает, что наше поведение и образ жизни сказываются не только на нас, но и на наших детях и внуках. Выбирая путь следования Божьим повелениям, мы закладываем правильный фундамент, который сослужит добрую службу всей нашей семье.

«Не сотвори себе кумира».

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.