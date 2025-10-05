Конкурс детского рисунка «Чудеса Иисуса»

Иисус, идущий по воде. Иисус, накормивший несколькими хлебами толпы народа. Иисус, возвращающий зрение слепому. Иисус, воскрешающий Лазаря. Наконец, Иисус, Который Сам вышел из могилы! Когда Иисус жил на земле, Он совершил много чудес. Нарисуй чудо, которое произвело на тебя особенное впечатление. Если ты никогда не читал о чудесах Иисуса, самое время открыть Евангелие.

Дорогие ребята, мы приглашаем вас принять участие в конкурсе детского рисунка.

Тема: «ЧУДЕСА ИИСУСА»

Участники 5 – 14 лет: дошкольники, учащиеся детских художественных школ, школьники.

Условия участия: отправить рисунок (формат А4,А3) на заданную тему.

Присылайте свои рисунки в редакцию: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, конкурс рисунков. Обязательно напишите свои фамилию, имя и возраст. Укажите полный почтовый адрес, ФИО и телефон родителя, который будет получать на почте призы в случае победы.

Принимаются рисунки, отправленные не позднее 15 ноября по почтовому штемпелю. Можно использовать любые художественные материалы: краски, карандаши, фломастеры или смешанные техники. Рисунки не возвращаются.

Публикация результатов: имена победителей и лучшие работы будут опубликованы в мартовском номере газеты «Сокрытое Сокровище». Участники получат сертификаты, а победители — дипломы и подарки.