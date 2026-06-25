Горела лампочка во тьме,

Себя хвалила и сияла.

Похоже, что она не знала

Про выключатель на стене.

Кто сам в себе искал ответ,

Решил, что сам себе создатель.

Однажды щёлкнет выключатель,

И навсегда погаснет свет.

Мы жизнь в себе не сохраним.

Есть Бог, я знаю это точно,

Всего Создатель и Источник.

Ты будешь жить, пока ты с Ним.

Татьяна Хлопкова

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