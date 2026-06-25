Горела лампочка во тьме,
Себя хвалила и сияла.
Похоже, что она не знала
Про выключатель на стене.
Кто сам в себе искал ответ,
Решил, что сам себе создатель.
Однажды щёлкнет выключатель,
И навсегда погаснет свет.
Мы жизнь в себе не сохраним.
Есть Бог, я знаю это точно,
Всего Создатель и Источник.
Ты будешь жить, пока ты с Ним.
Татьяна Хлопкова
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