Любить Бога — любить Отечество

В чём проявляется настоящая любовь к Родине, и как каждый из нас может внести вклад в создание устойчивого и светлого будущего страны?

Патриоты: кто они?

Люди по-разному понимают слово «патриотизм». Для одних это участие в политической жизни, для других — труд на благо своей Родины, а для третьих — готовность защитить свою землю с оружием в руках. Есть «патриоты», размахивающие флагами, но быстро меняющие знамёна в угоду собственным интересам. Одним из наиболее важных признаков истинного патриотизма, пожалуй, стоит считать его способность объединять. Разные подходы к выражению любви к Родине не должны приводить к конфликту, а, наоборот, способствовать созданию единства среди тех, кто искренне любит свою Отчизну.

Что значит любить Родину? Не только дорожить красотами и богатствами своей земли, но заботиться о тех людях, которые населяют её, о своих соотечественниках. Как писал русский поэт-декабрист Кондратий Рылеев, «любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма». Мы не можем охватить любовью всех, но можем служить тем, кто по Божьему промыслу оказывается рядом. Патриотизм — это желание улучшить свою страну, сделать её сильнее, богаче и мудрее. Это активные и конкретные действия, а не только слова.

Ярким примером истинного патриотизма является движение добровольцев. Помощь малоимущим и обездоленным, забота о здоровье граждан, благоустройство территорий и ещё десятки разных видов активности сплачивают молодёжь, взрослых и людей «серебряного возраста», независимо от их социального статуса и вероисповедания.

Любовь к богу и любовь к Родине

Как совмещаются любовь к Богу и любовь к Родине? Ведь христианство носит универсальный характер, делает родными людей из каждого «языка, и народа, и племени» (Библия, книга Откровение 5:9). Христос недвусмысленно давал понять Своим последователям, что истинная их Родина находится на Небесах, в Царстве, где Правителем является Сам Бог. Однако Ветхий Завет напоминает нам о важности заботы о том месте, где мы живём. Когда евреи попали в Вавилонский плен, Господь сказал им: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо в благосостоянии его и вам будет мир» (Библия, книга пророка Иеремии 29:7). А апостол Пётр напоминает христианам, чтобы они проводили «добродетельную жизнь между язычниками» (Библия, 1 послание Петра 2:12).

Эти призывы актуальны для нас и сегодня. Забота о своей стране — это не только обязанность, это выражение веры и любви к Богу. Каждый, кто трудится для блага своей Родины, вне зависимости от своей религиозной принадлежности, исполняет Божью заповедь.

Ответственность власти

Что говорит Библия о власти? «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Послание римлянам 13:1). Основная функция власти — поддержание порядка, пресечение зла и поощрение добрых дел. Безусловно, злоупотребление властью, использование её в корыстных целях — так же противно Богу, как всякое преступление. Но история России знает примеры правителей, которые с трепетом и благоговением перед Богом несли обязанность управления государством, осознавая, что никто не обладает неограниченной властью, а всякий глава государства подотчётен Господу.

Философ Василий Розанов в своих трудах подчёркивал: «Смысл русского самодержавия весь сводится к этому: совесть, трепещущая перед Богом, совесть — державствующая над людьми. Вот и только, больше ничего не содержится в идее Царя — Помазанника Божия, помазанного на труд для людей, но ответственного не перед ними, а перед Богом, по избранию и провидением Которого он помазан».

А если я не согласен?

Не все действия власти могут соответствовать нашим моральным или этическим принципам. Но что делать, если, как нам кажется, происходит что-то неправильное? Давайте посмотрим на пример Христа. Когда Иисус жил на земле, это был период, когда Его народ (евреи) находился под властью римлян. Всё ли тогда было справедливо в обществе? Очевидно, нет. Призывал ли Иисус к какой-то политической борьбе? Абсолютно нет. Единственным насильственным действием с Его стороны было изгнание торговцев из храма. Но это была ревность о Боге, протест против лицемерия и корысти, которые люди попытались принести в дом Его Отца. При этом Иисус, бывая в домах сильных мира сего, сталкиваясь с несправедливостью, говорил правду в глаза; не унижая, призывал к покаянию, протягивая при этом руку помощи. Даже будучи Сам осуждён римским правителем на смерть, Он молился: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Евангелие от Луки 23:34).

Сегодня многие становятся «диванными экспертами», которые, сидя перед телевизором, осуждают действия властей, наивно уверенные, что имеют достаточно информации и компетенций, чтобы судить о сложнейших вопросах государственной политики. А вот премудрый Соломон ещё 3000 лет назад советовал: «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого» (Библия, книга Екклесиаста 10:20).

Великий русский поэт Александр Пушкин так описывал свои чувства, связанные с собственным недовольством политической обстановкой: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; …но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» (Из письма П. Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 года).

Безусловно, если постановления власти принуждают человека делать что-то, противоречащее Божьему Слову, христианин должен поступать на основании своей веры. Но важно помнить, что верующий человек обладает таким мощным инструментом для изменения мира вокруг нас, как молитва. Апостол Павел советует: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих… ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (Библия, 1 послание Тимофею 2:1–3). Молитва о власти — это не просто ритуал, но действенная сила, способная направить правителей на пути справедливости и мудрости. «Сердце царя — в руке у Бога» (Библия, книга Притчей 21:1) — Он может управлять даже самыми замысловатыми путями человеческой власти.

Начать с себя

Служение Отечеству — это не всегда громкие подвиги. Это честный труд, забота о ближнем, милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи. Именно такие дела, совершаемые с любовью и верой, укрепляют духовные основы общества и делают его сильнее. Процветание Родины зависит от каждого из нас. Живя по заповедям и молясь Богу за свою страну, мы изменяем мир вокруг. Учите этому своих детей. И пусть любовь к Родине станет не просто лозунгом, а образом жизни!

Наталья Воронина

С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается

С той песни, что пела нам мать.

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся:

жизнь, достоинство, права и свободы человека;

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

высокие нравственные идеалы;

крепкая семья;

созидательный труд;

приоритет духовного над материальным;

гуманизм, милосердие, справедливость;

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

историческая память и преемственность поколений;

единство народов России».

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Утверждены Указом Президента РФ от 09.11.2022 №809

