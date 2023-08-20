Маринуем овощи для гриля

Овощи гриль многим по вкусу. Сегодня научимся готовить маринад для них. Мы, как обычно, делаем это без уксуса и продуктов животного происхождения.
Принципы приготовления маринада для овощей:
- Так как овощи не содержат жира, в маринаде желательно использовать растительное масло или растительный майонез.
- Маринад не следует делать слишком жидким, потому что овощи сочные и без него.
- Кислоты в маринаде для овощей используются в небольших количествах.
- Маринад лучше не солить, иначе соль вытянет из овощей сок. Солить будем (а можно ведь не солить!) непосредственно перед приготовлением. (Исключение составляют баклажаны: их солят заблаговременно, чтобы убрать горечь).
- Баклажаны маринуют отдельно от остальных овощей, чтобы последние не «заразились» баклажанной горечью.
- Не использовать для маринования посуду из алюминия.
- Время маринования обычно не превышает часа.
Маринад «Классика»
Ингредиенты (на 1 кг овощей):
- 120 мл соевого соуса,
- 60 мл оливкового масла,
- 3 – 4 зубчика чеснока,
- 10 г сушёных прованских трав (или по вкусу).
Приготовление:
Чеснок пропустить через чеснокодавку, добавить соевый соус, травы и масло, перемешать. С помощью кулинарной кисти покрыть крупно порезанные овощи маринадом. Подождать час и приступать к приготовлению овощей.
Маринад для лука и перца
Ингредиенты (на 1 кг овощей):
- 80 мл растительного масла,
- 1 лимон,
- немного сахара по желанию.
Приготовление:
Выжать сок лимона. Добавить к нему масло. Можно немного подсластить. Перемешать. Поместить в маринад лук (или болгарский перец), оставить на 15 минут. Можно готовить. Если решите посолить овощи, делайте это в самом конце.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.