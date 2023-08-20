Маринуем овощи для гриля

Овощи гриль многим по вкусу. Сегодня научимся готовить маринад для них. Мы, как обычно, делаем это без уксуса и продуктов животного происхождения.

Принципы приготовления маринада для овощей:

Так как овощи не содержат жира, в маринаде желательно использовать растительное масло или растительный майонез. Маринад не следует делать слишком жидким, потому что овощи сочные и без него. Кислоты в маринаде для овощей используются в небольших количествах. Маринад лучше не солить, иначе соль вытянет из овощей сок. Солить будем (а можно ведь не солить!) непосредственно перед приготовлением. (Исключение составляют баклажаны: их солят заблаговременно, чтобы убрать горечь). Баклажаны маринуют отдельно от остальных овощей, чтобы последние не «заразились» баклажанной горечью. Не использовать для маринования посуду из алюминия. Время маринования обычно не превышает часа.

Маринад «Классика»

Ингредиенты (на 1 кг овощей):

120 мл соевого соуса,

60 мл оливкового масла,

3 – 4 зубчика чеснока,

10 г сушёных прованских трав (или по вкусу).

Приготовление:

Чеснок пропустить через чеснокодавку, добавить соевый соус, травы и масло, перемешать. С помощью кулинарной кисти покрыть крупно порезанные овощи маринадом. Подождать час и приступать к приготовлению овощей.

Маринад для лука и перца

Ингредиенты (на 1 кг овощей):

80 мл растительного масла,

1 лимон,

немного сахара по желанию.

Приготовление:

Выжать сок лимона. Добавить к нему масло. Можно немного подсластить. Перемешать. Поместить в маринад лук (или болгарский перец), оставить на 15 минут. Можно готовить. Если решите посолить овощи, делайте это в самом конце.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.