Прости, что не сдаю своих позиций,

Хочу быть и успешней, и святей

И как-нибудь с Тобой договориться,

Чтоб воли было, хоть чуть-чуть, моей.

Прости, что прогибаюсь под великих,

Что с совестью иду на компромисс,

А тот же грех в чужом глазу увидев,

Отчаянно крещусь: «Нечист! Нечист!»

Прости, что отдаю Тебе так мало,

Что обо всём сужу своим судом,

Что жизнь свою подробно расписала

В хорошем плане, но — увы! — моём.

Прости, что так отчаянно цепляюсь,

За свою волю, за свои мечты,

Бегу свой марафон, не замечая,

Что где-то сзади остаёшься Ты.

Прости за то, что я живу удобно,

За целый скоп прирученных грехов,

За то, что стать за правду не способна,

Что дружба с миром мне — почти любовь.

Увидев пустоту своих позиций,

Тщету комфорта, безрассудство чувств,

Я не хочу уже договориться,

А преклониться пред Тобой хочу.

О, сколько боли, сколько слёз и боли

Могла б я, вероятно, избежать,

Когда б во всём Твою святую волю

Умела принимать и исполнять!

Я так хочу учиться быть послушной

И заполнять лишь небом пустоту.

Спасибо, что опять колышешь душу

И снова возвращаешь ко Кресту.

Маргарита Коломийцева