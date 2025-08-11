Прости, что не сдаю своих позиций,
Хочу быть и успешней, и святей
И как-нибудь с Тобой договориться,
Чтоб воли было, хоть чуть-чуть, моей.
Прости, что прогибаюсь под великих,
Что с совестью иду на компромисс,
А тот же грех в чужом глазу увидев,
Отчаянно крещусь: «Нечист! Нечист!»
Прости, что отдаю Тебе так мало,
Что обо всём сужу своим судом,
Что жизнь свою подробно расписала
В хорошем плане, но — увы! — моём.
Прости, что так отчаянно цепляюсь,
За свою волю, за свои мечты,
Бегу свой марафон, не замечая,
Что где-то сзади остаёшься Ты.
Прости за то, что я живу удобно,
За целый скоп прирученных грехов,
За то, что стать за правду не способна,
Что дружба с миром мне — почти любовь.
Увидев пустоту своих позиций,
Тщету комфорта, безрассудство чувств,
Я не хочу уже договориться,
А преклониться пред Тобой хочу.
О, сколько боли, сколько слёз и боли
Могла б я, вероятно, избежать,
Когда б во всём Твою святую волю
Умела принимать и исполнять!
Я так хочу учиться быть послушной
И заполнять лишь небом пустоту.
Спасибо, что опять колышешь душу
И снова возвращаешь ко Кресту.
Маргарита Коломийцева