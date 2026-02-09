К 200-летию со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825 – 1893).

Осень наступила,

Высохли цветы,

И глядят уныло

Голые кусты.

Отшумели воды

Быстрого ручья,

Птички улетели

В дальние края.

Помните это стихотворение? Или вот это:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит:

Ласточка с весною

В сени к нам летит…

Наверняка многие учили эти стихи наизусть ещё в начальной школе. Их автор, Алексей Николаевич Плещеев, любил писать просто. Ему принадлежат слова: «Ничто не трудно, как простота. В этом отношении слог Пушкина — для меня высший образец… Безыскусственность — вот высшее искусство». Даже о вечном и непостижимом Плещеев писал просто и музыкально. Недаром многие его стихотворения были положены на музыку великими композиторами.

Вокальной классикой стал романс «Легенда» («Был у Христа-Младенца сад…»), музыку для которого написал Чайковский.

Был у Христа-Младенца сад,

И много роз взрастил Он в нём.

Он трижды в день их поливал,

Чтоб сплесть венок Себе потом.

Когда же розы расцвели,

Детей еврейских созвал Он;

Они сорвали по цветку, —

И сад весь был опустошён.

«Как Ты сплетёшь теперь венок?

В Твоём саду нет больше роз!»

— Вы позабыли, что шипы

Остались Мне, — сказал Христос.

И из шипов они сплели

Венок колючий для Него,

И капли крови вместо роз

Чело украсили Его.

Василий Калинников написал романс на стихотворение Плещеева «Молитва».

Молитва

О Боже мой, восстанови

Мой падший дух, мой дух унылый;

Я жажду веры и любви,

Для новых битв я жажду силы.

Запуган мраком ночи я,

И в нём я ощупью блуждаю;

Ищу в светильник свой огня,

Но где обресть его, не знаю.

В изнеможенья скорбный час

Простри спасительные руки,

Да упадёт завеса с глаз,

Да прочь идут сомненья муки.

Внезапным светом озарён,

От лжи мой ум да отрешится

И вместе с сердцем да стремится

Постигнуть истины закон.

Услышь, о Боже, голос мой!

Да возлюбив всем сердцем брата,

Во тьме затерянной тропой

Пойду я вновь — и без возврата!

С юных лет Плещеев был человеком верующим и принципиальным в духовных вопросах. В общении с представительницами противоположного пола для него было важно единство взглядов и устремлений. Достойно восхищения стихотворение-ответ девушке, не разделявшей ценностей поэта:

Ответ

Мы близки друг другу… Я знаю,

Но чужды по духу… Любви

Давно я к тебе не питаю,

И холодны речи мои…

Не в силах я лгать пред тобою,

А правда страшна для тебя…

К чему же бесплодной борьбою

Всечасно терзать нам себя?

В кумирах мне Бога не видеть,

Пред ними чела не склонить!

Мне всё суждено ненавидеть,

Что рабски привыкла ты чтить!

«Кто истине, верный призванью,

Себя безвозвратно обрёк,

И дом и семью без роптанья

Оставит», — сказал нам пророк…

О, верь мне, напрасны упрёки:

Расстаться нам должно с тобой…

Любви мы друг друга далёки,

Друг другу мы чужды душой!..

1846 г.

В 1846 году первый же сборник стихотворений молодого Плещеева сделал его знаменитым в молодёжной революционной среде. А 22 декабря 1849 года 24-летний Плещеев вместе с другими петрашевцами, среди которых был и Ф. М. Достоевский, услышал слова приговора: «…лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». В последний момент было зачитано помилование Николая I, казнь была заменена на каторжные работы и ссылку. Плещеев был отдан на службу в отдельный Оренбургский корпус рядовым, где его нежная душа весьма страдала от грубости и издевательств неотёсанных солдат. Позднее он женился, родились дети, но молодая и любимая жена вскоре умерла, и Алексей Николаевич остался один с тремя малышами.

В этом контексте неимоверно просто и трогательно воспринимается стихо-

творение поэта «Зимний вечер».

Зимний вечер

Хорошо вам, детки, —

Зимним вечерком

В комнатке уютной

Сели вы рядком,

Пламя от камина

Освещает вас…

Слушаете жадно

Мамы вы рассказ;

Радость, любопытство

На лице у всех;

Часто прерывает

Маму звонкий смех.

Вот рассказ окончен,

Все пустились в зал…

«Поиграй нам, мама», —

Кто-то пропищал.

«Хоть уж девять било,

Отказать вам жаль…»

И послушно села

Мама за рояль.

И пошло веселье,

Началась возня,

Пляска, песни, хохот,

Визг и беготня!

Пусть гудит сердито

Вьюга под окном,

Хорошо вам, детки,

В гнездышке своём!

Но не всем такое

Счастье Бог даёт;

Есть на свете много

Бедных и сирот.

У одних могила

Рано мать взяла;

У других нет в зиму

Тёплого угла.

Если приведётся

Встретить вам таких,

Вы как братьев, детки,

Приголубьте их.

После возвращения из ссылки Алексей Николаевич был занят тяжёлой литературной и журнальной работой, постоянно испытывал материальную нужду, подрывавшую его здоровье. В конце жизни он неожиданно получил огромное наследство и поселился в Париже. По словам Зинаиды Гиппиус, Плещеев принял богатство «с благородным равнодушием, оставаясь таким же хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке в Петербурге».

Алексей Николаевич поддерживал молодых писателей, среди которых был и А. П. Чехов. Плещеев был первым читателем повести Чехова «Степь».

Скончался писатель в Париже, тело его было перевезено в Москву.

Среди суровых ударов, порой изнемогая под ними, он всё-таки продолжал оставаться чистейшим идеалистом, верившим в торжество справедливости и победу добра над злом. Он и других призывал на службу Богу и человечеству. Услышьте этот призыв в стихотворении о крестном пути Иисуса.

Он шёл безропотно тернистою дорогой,

Он встретил радостно и гибель и позор;

Уста, вещавшие ученье правды строгой,

Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шёл безропотно и, на Кресте Распятый,

Народам завещал и братство и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый,

За ближнего лилась Его Святая Кровь.

О, дети слабые скептического века!

Иль вам не говорит могучий Образ тот

О назначении великом человека

И волю спящую на подвиг не зовёт?

О нет! не верю я. Не вовсе заглушили

В нас голос истины корысть и суета;

Ещё настанет день… Вдохнет и жизнь, и силу

В наш обветшалый мир учение Христа!

1858

Подготовила Елизавета Черникова

