Февраль — обзор «Сокрытое Сокровище»

Смотрите видеообзор февральского номера газеты «Сокрытое Сокровище

Читайте в свежем номере: ✅ Вопросы с подвохом ✅ Любить Бога – любить Отечество ✅ Бог развязал узел проблем ✅ Суббота – забытый рецепт радости от Творца ✅ Второго пришествия Христа ✅ Неверный в малом неверен ✅ Ничто не трудно, как простота ✅ Вкусные растительные паштеты ✅ Самый удивительный программист ✅ Посмотрим, на что способен твой Бог ✅ Сон без фанатизма ✅ Библейские тексты о защите.

Делитесь этим выпуском с друзьями – пусть доброе слово найдёт каждого!

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059 или через сайт