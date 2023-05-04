Обзор майского номера Сокрытое Сокровище

Реальные истории: ✅ Как неудача спортсменки в соревнованиях помогла человеку обрести желание жить ✅ Как собака спасла жизнь девочке, родителей которой расстреляли во время продразвёрстки ✅ Как верующие люди чудом спаслись из вражеского плена.

Читайте статьи: ✅ Горит ли ад сейчас ✅ Странные слова ✅ Были ли у вас жабры ✅ Победа над Гитлером была предсказана в Библии ✅ Украл? Верни ✅ Интервью с христианской поэтессой Татьяной Хлопковой ✅ Запасаем зелень на зиму ✅ Оружие перед которым бессильны великаны ✅ Аргументы против ночных бдений. ✅ На 12-ой странице – библейские тексты о честности.