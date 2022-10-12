Обзор октябрьского номера Сокрытое Сокровище

Статьи номера: В детском саду скоро будет… Хэллоуин ✅ Когда врачи бессильны ✅ Если преследуют, значит секта? ✅ Господи, почему опять «нет»? ✅ Уроки грязного холодильника ✅ Какой Ты, Бог? ✅ Мутанты двигают прогресс? ✅ Библейские тексты, предостерегающие от контакта с потусторонним ✅ Интервью с Людмилой Верлан – создателем центра «Росток» ✅ Рассказ о человеке, находившемся между жизнью и смертью «Теперь я обязан жить», а также история обращения к Богу инвалида. Тема главного анонса «Учитесь видеть хорошее».

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059 https://bit.ly/sspodpiska

Если материалы этого номера заинтересовали вас, заказывайте газету, делитесь этим роликом с друзьями.

Ссылка на наше приложение https://sokrsokr.net/app/

Газета «Сокрытое Сокровище»