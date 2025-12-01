Декабрь — обзор «Сокрытое Сокровище»

Смотрите видеообзор газеты «Сокрытое Сокровище за декабрь —

Читайте в свежем номере: ✅ Притча о виноградарях и отвергнутом камне ✅ Книга-бестселлер «Остановись во имя Бога» ✅ Потерянный ключик и любовь Бога ✅ Где взять силы, когда их нет? ✅ В будущее без страха ✅ Разве я убийца? ✅ Душевная история Ольги «Подари нам встречу» ✅ Быстрая адаптация: вызов эволюции ✅ Рецепт «Рогалики затяжные» ✅ Детский рассказ «Сашин фартук» ✅ Сын больше не пьёт ✅ Помогая другим, помогаешь себе ✅ Библейские тексты о силе

Делитесь этим выпуском с друзьями – пусть доброе слово найдёт каждого!

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059