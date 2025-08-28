Одна книга

Нас с детства учат говорить слова.

Слова читаем и словами пишем.

Словами мыслит наша голова,

Живём словами и словами дышим.

Слова угрозы загущают кровь,

Слова надежды расправляют крылья.

Мы принимаем свой коктейль из слов —

Пьём для здоровья или для бессилья.

Мы для общенья открываем рты,

Словами наши отношенья строим.

Но кто-то дарит нам слова-цветы,

А кто-то дарит нам слова-помои.

Нам подарили каждый звук и слог,

Но кто Творца благодарит за это?

Кто понимает то, что Слово — Бог

И Бог словами создаёт планеты?

А что же люди создают в себе?

Ведь мы словами созидаем тоже.

В словах есть сила, это — меч в борьбе,

И мы друг друга разрушаем ложью.

Ложь в этом мире для людей — как хлеб,

Ей верят сразу, к ней давно привыкли.

Здесь от рожденья каждый нищ и слеп,

Хоть и считают, что всего достигли.

Мы ищем пищу для своей души,

Но ложь не может для души быть пищей.

И умирает этот мир во лжи,

Но правду Божью всё равно не ищет.

Свои создали люди письмена.

Читают книги те, что сами пишут.

На самом деле всем нужна одна —

Та, что для жизни написал Всевышний.

Бог пробуждает разум ото сна,

Ложь угашает озарений вспышки.

Но Книга в мире есть всего одна,

Все остальные — это просто книжки.

Татьяна Хлопкова