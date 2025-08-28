Одна книга

Нас с детства учат говорить слова.
Слова читаем и словами пишем.
Словами мыслит наша голова,
Живём словами и словами дышим.
Слова угрозы загущают кровь,
Слова надежды расправляют крылья.
Мы принимаем свой коктейль из слов —
Пьём для здоровья или для бессилья.
Мы для общенья открываем рты,
Словами наши отношенья строим.
Но кто-то дарит нам слова-цветы,
А кто-то дарит нам слова-помои.
Нам подарили каждый звук и слог,
Но кто Творца благодарит за это?
Кто понимает то, что Слово — Бог
И Бог словами создаёт планеты?
А что же люди создают в себе?
Ведь мы словами созидаем тоже.
В словах есть сила, это — меч в борьбе,
И мы друг друга разрушаем ложью.
Ложь в этом мире для людей — как хлеб,
Ей верят сразу, к ней давно привыкли.
Здесь от рожденья каждый нищ и слеп,
Хоть и считают, что всего достигли.
Мы ищем пищу для своей души,
Но ложь не может для души быть пищей.
И умирает этот мир во лжи,
Но правду Божью всё равно не ищет.
Свои создали люди письмена.
Читают книги те, что сами пишут.
На самом деле всем нужна одна —
Та, что для жизни написал Всевышний.
Бог пробуждает разум ото сна,
Ложь угашает озарений вспышки.
Но Книга в мире есть всего одна,
Все остальные — это просто книжки.
Татьяна Хлопкова