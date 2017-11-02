Почему Библия осталась неизменной

«Если бы Слово Божье изучалось должным образом, — пишет современный богослов, — то каждый, проникающий в его глубины, отличался бы широтой мысли, благородством характера и твёрдой жизненной позицией. И это всего лишь незначительная частица того, что возможно обрести, если тщательно изучать Священное Писание». Но как быть уверенным в том, что Библия — это действительно Слово Божье? Что за многие века в результате частых переписываний первоначальный текст не изменился?

Библия состоит из двух частей: Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет первоначально был написан на древнееврейском языке. Позднее он был переведён на древнегреческий. Этот перевод известен под названием «Септуагинта» — «Перевод семидесяти», который был сделан в Александрии по повелению Александра Великого в 285 году до н. э. после того, как в 332 г. до н. э., он, посещая Иерусалим, познакомился с пророчеством Даниила и узнал, что Греция свергнет Персидское царство. Во времена Иисуса Христа древнегреческий перевод был общепринятым. Иисус жил, учил и аргументировал Свои доводы, ссылаясь на Библию. Он, оставаясь независимым от мнения других, постоянно и с особым уважением говорил о том, что записано в Священном Писании.

До изобретения книгопечатания все экземпляры Библии появились на свет лишь благодаря переписыванию от руки. Это был трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Каждый библейский текст был точно датирован и тщательно хранился, передаваясь из поколения в поколение. Об этом свидетельствуют учёные, основываясь на археологических данных.

Когда в 70 году по Р. Х. пал Иерусалим, хранители и переписчики древнееврейских священных текстов вынесли из города свитки с текстом Ветхого Завета. Позднее ими же была основана школа масоретов, в которой с большой тщательностью переписывались библейские книги: чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, в каждом свитке подсчитывались слова и буквы.

Новый Завет был написан на греческом языке в I веке по Р. Х. Он также старательно переписывался. Об этом заботились теологические школы, действовавшие в Александрии, Кесарии и Антиохии. С VIII века этим стали заниматься монашеские ордена.

В 1456 году Иоганн Гутенберг впервые напечатал Библию. Позднее во многих странах мира, в том числе и в России, были основаны библейские общества, которые распространили и распространяют сотни миллионов Библий на разных языках мира до сих пор.

Интересен тот факт, что Библия содержит доказательства своего особого Божественного происхождения в самой себе. Никакая другая книга не может ответить на запросы ума и удовлетворить желание сердца так, как Библия. Она интересна в любом возрасте и во всех обстоятельствах жизни, она несёт в себе полноту знаний.

Библия — это откровение живого Бога. Принятая верой, она может преобразовать человеческую жизнь. На протяжении времени Божественная рука всегда была над ней и хранила её для грядущих поколений.

Статья подготовлена по материалам книг

Эллен Уайт «Библейские чтения в кругу семьи»

и Конрада Эделя «Как появилась Библия»

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.