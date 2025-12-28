Подари нам встречу

Каждый день Владимир и Ольга молятся о встречах с теми, кому нужен Бог…

Вечером в Омске мы с Владимиром сели в поезд, ночью проехали Уральские горы. И вот раннее утро. За окном забрезжил рассвет. Заря наполняет сердце теплом. Впереди — новый день. Перед нами чистый лист. Бог даёт его, чтобы мы могли вновь начать сначала. Как это здорово начинать сначала: работать над своими ошибками, принимать новые решения… Новый день — это выбор, новый шанс сделать мир вокруг нас лучше и прекраснее, отдавая то, что получаем от Самого Господа.

Мы тихо молимся. Наши сердца наполняются любовью, миром и покоем, и мы хотим поделиться этим богатством с другими людьми. Господь знает это и даёт по желанию нашего сердца. Он дарит нам встречу с женщиной, сердце которой опустошено и разбито от горя. В нём нет ни мира, ни покоя — только боль и безысходность. Женщина не знает, как ей жить дальше, где взять силы, чтобы двигаться вперёд: Светлана потеряла самого близкого, родного и любимого человека. Тридцать пять лет они шли по жизни вдвоём, рука об руку, превозмогая и преодолевая всё то, что случалось и встречалось на их жизненном пути. А теперь она одна…

Всего сорок дней назад он был рядом. Они отправилась в гости к сыну, и с мужем случился приступ. От этого внезапного сердечного приступа он умер. И вот, похоронив мужа, Светлана возвращается домой, но уже одна.

Женщина плачет. Слёзы ручьём текут по её щекам. Рассказывает нам, делясь своей болью, о бессонных ночах, навязчивых мыслях и чувстве вины: зачем поехали? Надо было остаться дома. Эти мысли угнетают её и делают бессильной и больной.

Мы с Владимиром слушаем её, и её горе становится нашим. Мы рассказываем ей о великом Боге, Который утешает всех сетующих, страдающих, плачущих и дарует им покой.

Светлана очень внимательна к нашим словам, и мы чувствуем, как Господь нас всех объединяет и обнимает Своими любящими руками.

Владимир учит Светлану молиться, рассказывать Господу всё, что наполняет сердце, как любящему и заботливому Отцу. Владимир рассказывает о Библии, и Светлана обещает по приезду домой начать изучать Слово Божье.

Собираясь в дорогу, я взяла несколько книг с понятным названием «Путь ко Христу», чтобы подарить их нуждающимся людям. Я дарю эту книгу Светлане.

Незаметно пролетает время. Скоро Саратов, и мы готовимся к выходу. Владимир предлагает женщине помолиться, и мы склоняем свои головы в молитве.

Светлана провожает нас до выхода: «Оля, позвольте мне вас обнять». Мы, как родные, прощаемся, и женщина плачет у меня на груди. Вытирая слёзы, говорит: «Я уверена: это Бог устроил нам встречу друг с другом». «Да, это так», — соглашаюсь я.

Мы с Владимиром молились об этом, и Господь услышал нас. Как велика любовь Твоя, Господи! Мы не можем найти слов, чтобы выразить то, чем наполнено наше сердце, и мы хотим просто служить Богу и быть Его послушными детьми. Мы хотим быть смиренными и скромными. Мы хотим быть орудиями в руках Его, и мы уверены: Господь будет использовать каждого человека, в ком горит это желание.

Ольга Гопп,

г. Салехард

