Поцелуй длиной в миллионы лет

Есть шутка такая: если поцеловать лягушку и при этом она мгновенно превратится в царевну, то это называется сказкой; если же лягушка превращается в царевну миллионы лет, то это называется эволюцией. А что если «лягушка» упорно отказывается становиться «царевной»?

Киты — твёрдый орешек для эволюционистов. Дарвин это прекрасно понимал, а потому убрал из третьего и последующих изданий книги «Происхождение видов» своё первоначальное предположение, что киты эволюционировали от наземных млекопитающих. Вплоть до середины ХХ века эволюция китообразных считалась полнейшей загадкой. Но прошло ещё несколько десятков лет, и старая идея возродилась, как птица феникс.

Говорят, что людям можно рассказывать об эволюции всё что угодно, если делать это достаточно часто, с полной убеждённостью и с совершенно невозмутимым лицом. Современные сторонники эволюции, сохраняя полную невозмутимость, рассказывают нам, что предками китов были наземные млекопитающие из отряда парнокопытных(!). Ближайшими родственниками китов объявлены олени и быки, жирафы и бегемоты, якобы эволюционировавшие от общего предка 54 млн лет назад. Создана специальная классификационная категория, на языке науки именуемая «клада китопарнокопытных». Подобраны ископаемые «промежуточные звенья». Особенно впечатляет «промежуточное звено», носящее имя «индохиус» (свинья Индии). Оказывается, это мелкое (размером с кошку) существо на длинных тонких ножках и с длинным хвостом «давно ждали» и наконец откопали. Какие же черты строения делают индохиуса долгожданным предком китов? Некое своеобразие слухового аппарата, напоминающее таковой ещё одной «промежуточной формы» — пакицетуса. И только.

Не менее впечатляет реконструкция «промежуточного звена» под названием Ambulocetus. В название этого явно наземного четвероногого животного введено слово «кит» (cetus). Затем без всякого на то основания между пальцами конечностей пририсовали перепонки (надо же было как-то показать, что лапы этого наземного существа приспосабливались к жизни в воде). А с парнокопытными амбулоцетуса роднит то, что его пальцы «оканчивались маленькими копытцами».

Но вот вопрос: как находившееся на промежуточной стадии животное могло одновременно питаться и дышать в то время, когда его дыхательное отверстие отделялось от рта и перемещалось на макушку?

Чего только не придумают люди, чтобы постараться отвергнуть очевидное: мир создан Богом. Создан мудро и прекрасно.

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.