Известный богослов и христианский психолог Александр Лисичный любит рассказывать историю про черепашку. Но всё по порядку…

Всегда ли вы получали от Бога просимое? Нет? А как же тогда понимать слова Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Евангелие от Матфея 7:7–11).

Порой больно читать эти строки. Мы просим, но нам не даётся. Стучим, но нам не отворяют; ищем, но не находим…

У евангелиста Матфея этот отрывок находится в Нагорной проповеди и завершает учение Иисуса о молитве. А вот Лука поместил призыв искать, стучать и просить в контекст притчи о человеке, который пришёл ночью к спящему другу и стал просить у него хлеба (Евангелие от Луки 11:5–13). Чтобы выполнить просьбу, в кромешной темноте нужно было умудриться встать, не потревожив других (в палестинском жилище люди спали не на кроватях, а на полу), на ощупь найти хлеб, добраться до двери. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит» (Евангелие от Луки 11:8).

Почему друг пришёл в столь поздний час? Потому что у него не было ничего! Осознание нужды побудило его быть неотступным в просьбе.

В Евангелии от Луки есть ещё одна притча о неотступности. В ней бедная вдова просит судью защитить её. Что могла бедная вдова? Только назойливо кричать и просить. У неё ничего не было. Потому она неотступно взывала. В итоге судья сдался: «”Как эта вдова не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать мне”. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Евангелие от Луки 18:5–7). Иисус подчёркивает важную деталь, необходимую для понимания молитвы. Как у друга, пришедшего ночью просить хлеба, так и у бедной вдовы ничего не было. Нищета толкала этих людей быть неотступными и не унывать в просьбах.

Нагорная проповедь начиналась словами «блаженны нищие духом». Вся проповедь построена так, чтобы человек осознал свою нищету. Когда Иисус призывает прощать врагов, молиться за обижающих и благословлять проклинающих нас, мы понимаем, что сами не способны так любить. Иисус говорит: «Не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?”» (Евангелие от Матфея 6:31). Мы понимаем, как это трудно всецело полагаться на Господа.

Когда мы читаем Нагорную проповедь, то приходим к осознанию того, что в нас ничего нет, чтобы жить в согласии с Христовым учением. В этой точке отчаяния (потому что переживать нищету тяжело) человеку свойственно опустить руки, очерстветь от своей боли… Но Иисус говорит: «Когда у вас нет никаких ресурсов, не будьте пассивны в своей нищете. Не опускайте рук: просите, ищите, стучите». Когда кажется, что молитвы бессмысленны, когда ты молишься годами, но всё безрезультатно, когда хочется опустить руки, Иисус говорит: «Стучи, проси, ищи!» Это не призыв к нахальству или к безумной дерзости. Это призыв к тем, кто осознал свою нищету, быть неотступными.

Патриарх Иаков, обманным путём получивший отцовское благословение, после долгих лет, проведённых на чужбине, возвращается в родные края. Как встретит его брат, некогда желавший Иакову смерти? Это был момент кризиса, борьба с Богом. Иаков взывал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» Библия, книга Бытие 32:26). При этом в сердце Иакова не было ни доли гордыни или дерзости. Это была борьба в нищете. Иакову потребовалось 20 лет, чтобы понять, что у него ничего нет. Там, у потока Иавок, он нуждался только в Божьем благословении.

Иисус как бы говорит слушающим: «Когда в вашей жизни будет Иавок, берите пример с Иакова: просите, стучите…» Именно такой просящий получит. Такой ищущий найдёт, и такому стучащему отворят. Чтобы правильно молиться, необходимы не иные слова, необходимо иное сердце. Для Бога не слова важны, а сердце наше. Иногда мы пытаемся найти чудодейственные молитвы. Но не это нужно.

Иисус, говоря о неотступности, приводит в пример отношения отца и сына. Всегда ли отец даёт сыну то, что тот просит? Мы часто рассуждаем так: если я прошу какое-то благо, именно его Бог и должен дать. Но сын не может заставить отца дать ему то, что сын хочет. Отец не может купить любовь сына, даруя то, что сыну угодно. Даже купив сыну всё, о чём тот мечтает, отец не сможет купить тем самым его любовь. Смысл не в даяниях, а в отношениях.

Задача Господа — не окружить нашу жизнь безделушками, а, сталкивая нас с той или иной нуждой, привести нас к глубоким отношениям с Ним и с теми, кто находится рядом с нами.

Мы приходим к Иисусу и говорим: «Дай хлеб», а Он: «Не хлеб тебе нужен. Я дам тебе хлеб, а будешь ли ты счастлив? Тебе нужен Я и отношения со Мною». Не сказано, что Отец Небесный будет давать то, что мы хотим, но Он будет давать нам благо — то, что нам нужно. И это не потому, что Он не может дать то, что мы хотим. А потому, что Он хочет сделать нас по-настоящему счастливыми.

Христос обращается к тебе и ко мне: «Когда ты в нищете, продолжай говорить с Богом! Продолжай говорить, как бы ты ни отчаялся. Бог слышит. А сейчас Он трудится над твоим сердцем».

У меня трое детей. Однажды родственники подарили им черепашку. Анечка (тогда ей было около 8 лет) вынесла её во двор поесть травки. Оставила. Пошла играть. Вернулась. Черепашки не было. Всё обыскали, весь посёлок объявлениями заклеили. Каждый день Анечка молилась: «Иисус, пусть черепашка найдётся». Прошло лето, прошла осень. Но каждый вечер Анечка не забывала помолиться о черепашке…

Зима в тот год была лютая. Снег на улице, а Анечка всё про черепашку твердит. Мы с женой уже улыбаемся. Какая черепашка?! У соседей её точно нет. Поселковые мальчишки продали бы, если бы нашли. Если никто не нашёл, то в такие морозы точно замёрзла. Я даже хотел купить новую черепашку — переживал о вере ребёнка. Как так: дитя молится, а Бог не отвечает? Всю зиму, всю весну каждый вечер Анечка повторяла: «Иисус, пусть черепашка найдётся!» Летом вбегают в дом дети с криком: «Черепашка нашлась!» Точно, наша, с особыми приметами: на панцире был след от собачьего клыка.

Мы, взрослые, привыкли считать, прикидывать. Мой разум и опыт говорили: «Это невозможно!» А детский разум в своей нищете и доверии говорил: «Пусть черепашка найдётся». Будьте в молитвах детьми. Не бойтесь быть глупыми и нищими. Это лучше, чем быть разумными и богатыми. Когда разум говорит, что всё бесполезно, просите, ищите, стучите (но не кулаком по столу, а как нищие).

Слова Иисуса не только о том, как нам искать, но и о том, как ищет Отец. Вспомните притчи о потерянной овце, потерянной драхме, о блудном сыне. Бог ищет, Он ждёт. Он Сам стучит. Смысл Нагорной проповеди — не просто сделать людей более нравственными, но сделать последователей Иисуса подобными Отцу.

Такого Бога, просящего, стучащего, ищущего, лучше всего понимает сердце матери. Всякая мать, которая просит за своих детей на коленях, хотя годами не видит ответа, уподобляется Отцу, который тоже часто не видит ответа на Свои поиски, на Свой стук, но не перестаёт стучать, не отчаивается, не черствеет. Бог продолжает стучать в наше сердце. И вы просите, ищите, стучите. Не просто, чтобы получить, а чтобы стать, как Отец ваш Небесный, Который ищет, просит и стучит.

Александр Лисичный

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.