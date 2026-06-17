Пустые руки

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего и не можем вынести [из него]» (Библия, 1 послание Тимофею 6:7).
Мы приходим в наш мир, а в руках ничего.
Тратим жизнь, чтоб наполнились руки.
Но с пустыми руками уйдём всё равно,
Всё оставив другим в час разлуки.
Наше время — от вечности щедрый аванс.
Нужно жизнь полюбить очень сильно,
Чтоб схватились не руки, а сердце за шанс
Выбрать свет, а не холод могильный.
Мир земной разрушается тяжестью зла,
Обрекая живущих на муки.
Сделай так, чтоб душа на земле обрела
Больше, чем обрели твои руки.
Татьяна Хлопкова
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