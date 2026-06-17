Пустые руки

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего и не можем вынести [из него]» (Библия, 1 послание Тимофею 6:7).

Мы приходим в наш мир, а в руках ничего.

Тратим жизнь, чтоб наполнились руки.

Но с пустыми руками уйдём всё равно,

Всё оставив другим в час разлуки.

Наше время — от вечности щедрый аванс.

Нужно жизнь полюбить очень сильно,

Чтоб схватились не руки, а сердце за шанс

Выбрать свет, а не холод могильный.

Мир земной разрушается тяжестью зла,

Обрекая живущих на муки.

Сделай так, чтоб душа на земле обрела

Больше, чем обрели твои руки.

Татьяна Хлопкова

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