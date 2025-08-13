Пророчество о разрушении Иерусалима

1955 лет назад, 10 августа 70 г. был разрушен второй иерусалимский храм. Разрушение это было предсказано Иисусом.

Слёзы среди всеобщего ликования

Стоя на вершине Елеонской горы, Иисус смотрел на Иерусалим. Оттуда открывался восхитительный вид на величественное здание храма! Лучи заходящего солнца освещали снежную белизну его мраморных стен и отражались на позолоте ворот, башни и крыла. Кто из детей Израиля мог без чувства радости и восхищения созерцать это?! Но совсем другие мысли волновали Иисуса. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём» (Евангелие от Луки 19:41).

Среди всеобщего ликования тысяч людей, встречавших Иисуса с пальмовыми ветвями в руках и приветствовавших Его как Царя, Искупитель мира был охвачен внезапной и таинственной скорбью. Он плакал, и это были слёзы не обыкновенного горя, но мучительного, невыразимого страдания.

Он плакал не о Себе, хотя прекрасно знал, что ожидало Его здесь. Он плакал об обречённых жителях Иерусалима; о слепоте и нераскаянных сердцах тех, кого Он пришёл благословить и спасти.

Отверженный спаситель

В течение трёх лет Господь во плоти пребывал среди Своего народа. Невзирая на то, что за добро Ему платили злом, а на любовь отвечали ненавистью, Он неуклонно продолжал Своё дело милосердия и прощения. Но Израиль отверг своего наилучшего Друга и Помощника.

Время надежды и прощения быстро истекало. Зловещие тучи несчастья и горя, собиравшиеся на протяжении всех столетий отступничества и возмущения, теперь готовы были разразиться грозой и проклятиями над виновным народом, а Иисус, Единственный, Кто только мог бы спасти их от надвигающейся беды, был отвергнут, осмеян, и позорный крест ожидал Его.

Пророческим взором…

О чём же скорбел Тот, Чей пророческий взор охватывал не годы, а целые века? Со склона Елеонской горы, которая впоследствии была занята Титом и его армией, Христос смотрел через долину на святые дворы и притворы храма. Затуманенными от слёз глазами Иисус видел стены города, окружённые неприятельскими полками, и все ужасные последствия этой осады. Он слышал боевую поступь армии, готовящейся к сражению. Он слышал голоса матерей и детей, просящих хлеба в осаждённом городе. Он видел охваченные пламенем пожара священный величественный храм, дворцы и башни Иерусалима, превращавшиеся в груды дымящихся развалин.

Проникая ещё дальше в глубь веков, Христос видел Свой народ рассеянным по всей земле. Его Божественное сострадание, томящаяся любовь выразились в скорбных словах: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Евангелие от Матфея 23:37).

Бегите!

Иисус произнёс потрясшие всех слова: «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» (Евангелие от Матфея 24:2).

Когда, годы спустя, исполнились слова Христа, ни один христианин не погиб. Иисус предупредил Своих учеников, и все, поверившие Его словам, следили за появлением обещанного знамения. «Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, — сказал Христос, — тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него» (Евангелие от Луки 21:20, 21).

Когда римляне под командованием Цестия окружили город, неожиданно осада была снята, невзирая на то, что всё, казалось, говорило в пользу незамедлительного штурма. Жители осаждённого города, потерявшие всякую надежду на спасение, уже были готовы сдаться, но римский полководец без всяких видимых причин приказал войскам отойти от столицы иудеев. Милостивое провидение Божье управляло всеми событиями во благо Своего народа. Христианам был дан обещанный знак, и теперь всякий, послушный словам Христа, имел возможность спастись. События приняли такой оборот, что ни иудеи, ни римляне не препятствовали бегству христиан. В то время как иудеи, оставившие город, погнались за отступающими войсками Цестия и обе армии были захвачены сражением, христиане получили возможность уйти из города.

Попытки спасти город

Какие страшные несчастья постигли Иерусалим, когда Тит возобновил осаду столицы! Муки голода были настолько страшны, что люди грызли ремни, обувь и другие кожаные вещи. Тысячи погибали от голода и болезней.

Тит был намерен не допустить полного разрушения Иерусалима. Он смотрел с вершины Елеонской горы на великолепный храм и приказал не трогать ни одного камня. Перед решающим штурмом он обратился к иудейским начальникам с искренним воззванием не вынуждать его осквернять храм кровью убитых. Он предлагал им выйти и сразиться с ним в другом месте, обещая, что ни один римлянин не нарушит святости храма. Иосиф Флавий в самых трогательных и красноречивых словах умолял их сдаться, чтобы спасти свою жизнь, свой город, место поклонения. Но в ответ на его призыв раздались громкие проклятия. Стрелы градом полетели в их последнего заступника. Увещания и просьбы ещё больше укрепляли в иудеях решимость сопротивляться до конца. Напрасны были все попытки Тита спасти храм.

Слепое упрямство иудейских вождей и отвратительные преступления, совершающиеся за стенами осаждённого города, вызывали ужас и негодование римлян, и наконец Тит решил штурмом взять храм и, конечно, сделать всё возможное, чтобы спасти его от разрушения.

Ночью, когда Тит удалился в свой шатёр, иудеи, совершив вылазку из храма, напали на римских воинов. В рукопашном бою один из воинов бросил горящую головню через окошко притвора, и в мгновение ока обитые кедровыми досками комнаты, расположенные вокруг святого места, были охвачены огнём. Тит в сопровождении своих полководцев и легионеров поспешил к этому месту и приказал солдатам тушить пожар. Но на его слова никто не обращал внимания. В ярости воины швыряли горящие головни в комнаты, примыкающие к храму, а потом убивали укрывшихся в его стенах. Кровь текла по ступеням храма, как вода. Тысячи иудеев погибли. Шум сражения перекрывали вопли и крики: «Ихавод» — «отошла слава».

Вся вершина холма, возвышающегося посреди города, полыхала, подобно вулкану. С ужасным треском в огненной бездне исчезали строения. Крики бегающих во все стороны римских воинов и вопли погибающих в огне мятежников сливались с рёвом огненной стихии и оглушающим грохотом падающих балок. Пронзительные крики людей эхом отдавались в горах.

Тень грядущих событий

Страшное опустошение столицы иудеев — лишь слабая тень того, что произойдёт в будущем. В участи, постигшей избранный город, мы можем видеть судьбу мира, отвергающего благодать Божью и попирающего Его Закон. История прошлого — это длинная вереница восстаний и борьбы. Но что всё это в сравнении с ужасами того дня, когда Дух Божий не будет сдерживать нечестивых, когда Он уже больше не будет обуздывать всплески страсти и сатанинскую ярость! Тогда мир увидит, как никогда раньше, последствия господства сатаны.

Последняя весть предостережения

Люди должны быть очень внимательны к поучениям Христа, содержащимся в Его словах. Подобно тому как Он предостерегал Своих учеников о разрушении Иерусалима, так Он предупредил мир и о дне его окончательной гибели и дал людям знамения его приближения, чтобы каждый, кто пожелает, мог избежать грядущего гнева. Предупреждения эти записаны в Библии. Знаете ли вы о них?

Господь и сегодня, как в те далёкие дни, желает собрать нас под Свои крылья, как птица собирает птенцов. Откликнемся ли мы на Его приглашение или отвергнем Божий голос, как это некогда сделали жители Иерусалима?

Эллен Уайт, «Великая борьба»