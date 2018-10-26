Почему люди становятся алкоголиками или наркоманами? Почему вообще они впадают в зависимость, что толкает их к этому? Обращаясь к данному вопросу, нужно уточнить, что виды зависимостей, которые негативно сказываются на нашей жизни, могут быть различными: это может быть и алкоголизм, и зависимость от другого человека – его поведения и настроения; и зависимость от секса.

Если, когда вам плохо, вы начинаете есть шоколад или сладости, и это повторяется часто, то это уже зависимость. Зависимостью можно назвать состояние, когда вы делаете что-то такое, что повышает вам настроение, несмотря на то, что из-за этого в вашей жизни появляются проблемы. Почти у каждого из нас есть свои зависимости. Сегодня мы предлагаем вам поразмышлять о том, с чего начинаются наши зависимости.

Как говорится в одной поговорке: “Все мы родом из детства”. И любая зависимость рождается именно в семье. Предрасположенность к той или иной зависимости формируется атмосферой, в которой растет ребенок. Существуют определенные признаки нездоровой, дисфункциональной семьи. В какой-то степени они могут присутствовать и в наших семьях. Поэтому нам полезно уметь различать эти нездоровые признаки, чтобы избавить от их негативного влияния себя и своих близких.

1. В числе первых к признакам нездоровой семьи можно отнести наличие у кого-то из ее членов какого-то типа зависимости, в том числе и таких «безобидных», как зависимости от работы, от отношения к другому человеку или телевизора/компьютера. Зависимый человек уделяет больше времени предмету своей зависимости, думает о нем и не может свободно контролировать свое поведение и распоряжаться собой. Его зависимость становится в какой-то мере его хозяином и не дает нормально жить и уделять внимание другим членам семьи, дарить им свое тепло, любовь, поддержку, заботу и понимание.

2. Следующий признак – это неполная семья, т.е. отсутствие в семье одного из родителей (мамы или папы). Один родитель не в состоянии дать ребенку полноты воспитания, которую могут предоставить только оба родителя. Да и потеря одного из родителей, неважно по какой причине (развод, смерть, уехал надолго в командировку), является тяжелой травмой для ребенка, влияющей и на его психику, и на самооценку, и на отношение к жизни. Поэтому очень важно беречь свою семью, стараться сохранять в ней мир и тепло между супругами и детьми. Если же ваша семья неполная, то поощряйте общение ребенка с родственниками того же пола, что и отсутствующий родитель, или с другими взрослыми людьми, которым вы доверяете. Хотя бы так вы можете помочь ребенку получить то, чего он лишен из-за отсутствия отца или матери.

3. Тяжелая хроническая болезнь кого-либо из членов семьи также может негативно сказываться на психологической обстановке. Например, если в семье бабушка страдает тяжелой физической или психической болезнью, то и у детей, и у взрослых будут возникать определенные стрессы и переживания. Здесь появятся и особые правила: вести себя тише; не приводить друзей, когда у больного приступ; не рассказывать другим о болезни; постоянно следить за поведением или благополучием больного. Психологический вред от такой болезни может быть сведен к минимуму, если в семье будет создан благоприятный климат, когда, с любовью заботясь о больном, члены семьи все-таки продолжают жить полноценной жизнью.

4. Наличие в семье “секрета”, “тайны”, из какой бы области он ни был: работа отца, прошлые любовные похождения матери или национальность бабушки – это всегда не только признак отсутствия полного доверия в отношениях, но и фактор, который это доверие ограничивает. Вообще замечено, что в семьях, где есть зависимость (например, отец пьет или сын употребляет наркотики), принято скрывать от других эту информацию. Ситуация становится особенно тяжелой, если над ребенком в семье совершаются разные формы насилия, и ребенок из-за страха не может этим ни с кем поделиться. В итоге в семье накапливаются такие семейные тайны, а вместе с ними и стресс, от которого нельзя освободиться полностью и который будет разрушать членов семьи изнутри.

5. Характерными признаками дисфункциональной семьи могут служить также установленные в ней негласные (неписаные) правила. Вот некоторые из них:

– Не говорить о своих проблемах. Это может означать запрет на обсуждение своих проблем как вне семьи, так и в самой семье. Когда мы говорим человеку: «Не обращай внимания на свои проблемы, трудности, неприятности», – для него это может означать: «Твои проблемы на самом деле никого не интересуют, есть намного более важные дела, чем твои проблемы». Кроме того, это значит, что накладывается запрет на обсуждение проблемы, а значит, на ее решение. Если человеку запрещено выносить проблему за пределы своей семьи, значит, он не может и обращаться за помощью к специалистам или просто к друзьям. Такое правило может убить всякую надежду на помощь, на решение серьезных проблем и улучшение жизни.

– Не выражать открыто своих чувств. Как часто вы слышали в семье: “Не плачь, ты же мальчик! Не злись, не кричи, не дурачься, не прыгай от радости!” Когда мы рассказываем кому-то о своей обиде, то в ответ слышим: «Не обижайся!» А ведь в самой этой фразе заключен запрет на переживание чувства. Но человек имеет право испытывать чувства, и никто не может этого запретить. Запрет заставляет спрятать свои чувства глубоко внутри, но стресс от этого не уменьшается, а увеличивается. Очень важно научиться не скрывать свои чувства, а выражать их разумным способом, не раздражая и не обижая окружающих.

– Избегать прямых высказываний, стремиться к выражению своих мыслей иносказаниями, а потребностей – через манипуляции. Это значит, что человек не может прямо попросить кого-то о помощи, он будет делать это в обход. Например: “Из форточки так дует, и ее никто закрыть не может, я же так и простыть могу!” Или еще: “Уже какой день никто мусор вынести не может. В этом доме вообще есть мужчины или все перевелись!” Гораздо лучше просто попросить: “Закрой форточку, пожалуйста. Вынеси мусор, если тебе не трудно”. А вот пример непрямого общения. Мама говорит сыну: “Скажи своей бабушке, чтобы она картошку почистила”. Все это признаки того, что члены семьи не умеют быть откровенными, прямыми и искренними.

– Строить нереальные планы и возлагать на людей и обстоятельства несбыточные надежды. Эту привычку можно назвать магическим мышлением. Например, молодой человек живет ожиданием знакомства с «девушкой своей мечты», рассуждая при этом так: «Вот, я найду МОЮ девушку, и тогда все у меня будет хорошо, все проблемы сразу же решатся сами собой». При этом он не думает о том, чтобы работать над своим характером и самому прилагать усилия для решения своих проблем.

– Не говорить на определенные “запретные” темы. Самым распространенным “табу” является запрет на разговоры о сексуальных проблемах и потребностях. В результате у ребенка вырабатывается, с одной стороны, болезненная стыдливость по отношению к этой теме, с другой стороны повышенный интерес к ней. К сожалению, если родители не умеют тактично и с мудростью говорить с ребенком на любые интересующие его темы, то ребенок будет искать ответы на свои вопросы в других, часто очень сомнительных и даже опасных источниках.

– “Делай, как я говорю, а не как я делаю”. Это очень страшное и тяжелое правило. Вот реальная история. Одна женщина говорит своему сыну: “Не пей спиртное. Видишь, папа твой пьет и медленно умирает от этого. Не вздумай пить никогда!” А потом, когда к этой женщине пришли подруги, сын зашел в комнату и увидел, что мама сидит и пьет вино. Он был в шоке, испугался и не мог понять, почему мама делает то, что запретила делать ему? Наиболее опасно, когда подобное несовпадение слова и дела касается религии. Когда на словах человек призывает любить Бога, а на деле, к примеру, проявляет неуважение к ближнему, то его слушатель не научится ничему кроме лицемерия.

– “Играть, развлекаться – это плохо, греховно”. Вам в семье говорили когда-нибудь что-то подобное: “Вот ты сейчас смеешься, а потом плакать же будешь! Не веселись так сильно, это не к добру!” Запрет на проявление радости – признак больной семьи.

Итак, мы коротко перечислили признаки дисфункциональной семьи, т.е. семьи, в которой может вырасти человек с той или иной формой зависимости, вплоть до алкоголизма или наркомании. Если вы поняли, что в вашей семье существуют подобные признаки, у вас есть возможность прямо сегодня начать что-то предпринимать для решения этих проблем. И пусть наш Бог благословит вас и поможет учиться по-настоящему любить, принимать и прощать ваших детей, членов вашей семьи и самих себя.

Роман Добролюбов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (102) октябрь 2005 г.