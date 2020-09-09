Есть ли жизнь без школы?

Когда моя дочка была маленькая, дедушка всегда говорил ей: «Вот пойдёшь ты в садик…» Я сообщала, что мы в садик не собираемся, а он отвечал: «Посмотрим». Обошлись без садика. Когда дочка подросла, дед стал поговаривать: «Вот пойдёшь ты в школу…» «А мы не собираемся в школу», — отвечала я. Это ему понять было сложно: ведь и отец его в школу ходил, и он сам ходил, и я, его дочь, ходила, и все нормальные дети ходят. А вот внучка его не пошла…

Когда люди узнают, что моя дочь не ходит в школу, они сразу оценивающе осматривают её (хотя, возможно, уже видели не раз): наверное, пытаются понять, что с ребёнком не так. Ведь если ты не ходишь в школу, то наверняка больной какой-нибудь. Многие слышали о «надомниках», но мало кто знает, что законом нашей страны (и многих других стран) предусмотрена семейная форма обучения.

Достаточно пойти в управление образования и написать заявление о том, что в таком-то учебном году ребёнок будет осваивать программу такого-то класса на семейной форме обучения. Справка от врача не нужна. Этот выбор никак не связан с состоянием здоровья. Просто родители принимают решение, что для них более приемлемо обучать ребёнка самим или нанимать репетиторов.

Изучая обстановку в современной школе, я познакомилась с людьми, которые учили своих детей сами, прочитала несколько книг на эту тему и решила попробовать. И не пожалела! Особенно мы ощутили преимущества семейного образования весной, когда другие сходили с ума от дистанционного обучения.

Почему я выбираю семейное обучение?

Это экономия времени (дорога, организационные мероприятия, несостоявшиеся уроки). Не приходится тратить усилия дважды — на изучение темы в классе, а потом на выполнение заданий дома. На мой взгляд, многие воспитательные мероприятия, проводимые в школе, воспитывают вовсе не то, что я желаю привить ребёнку. Я могу уделить детям индивидуальное внимание и отследить прогресс, поработать над ошибками, выбрать темп, с какими-то темами только ознакомиться, во что-то углубиться. Появляется больше времени на дополнительные занятия и хобби. Возможность выбора учебников. Ребёнок полноценно питается, не перекусывает. Для меня это важно. Экономия средств (на школьной форме, подарках, охране, ремонте, выпускных и т. д.) Я знаю, с кем мой ребёнок проводит время, стараюсь формировать круг общения, ограничивать недоброе влияние, руководствуясь наставлением из Библии: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (Библия,

1 послание коринфянам 15:33). Мы не зависим от школьного расписания, можем в любое время совершать поездки, жить в деревне. Как верующий человек я понимаю, что ответственна перед Богом за своих детей. Я верю, что образование и воспитание — не воля случая, а ежедневный кропотливый труд, который должны совершать самые близкие люди. Я не готова доверить своих (и Божьих!) чад тем, кто не разделяет христианских ценностей.

Выбранный нами путь нелёгкий: есть свои сложности, сомнения, проблемы. Семейное обучение — это путь борьбы: с системой, с ленью, со своими собственными слабостями. Это путь отношений, который мы проходим вместе с ребёнком, лучше узнавая его и себя. Это школа не только для детей, но и для родителей.

Вот что говорят другие мамы-христианки, выбравшие для своих детей непривычную форму обучения.

Любовь Токарчук (3 детей, 2 на семейном обучении):

Мы, родители, порой только и заняты школьным образованием, не замечая, какая духовная борьба идёт за наших детей. Когда я задумалась об этом, на сердце стало тяжело до слёз. Ради чего все наши старания? Что такое престижное образование с перспективы вечности? Наши дети мало воспитываются в духе любви и Божьего Слова.

Я просила Бога наставить меня, и в голове прозвучали слова Писания: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже» (книга Псалтирь 50:12). Я вспоминала героев Библии и размышляла о том, как они учились: Иосиф, Даниил, Давид, Иисус… Все они в раннем детстве получили хорошее воспитание у матерей, которые любили Бога и доверяли Ему. Я поняла, что светская школьная программа даёт много лишнего, забирая при этом все силы. А чистого сердца она не формирует. Не формирует и полезных практических навыков ведения хозяйства, обработки земли, приготовления простой и полезной пищи. И для Бога остаётся ничтожно мало времени.

Сейчас мы с семьёй живём на лоне природы, стараясь воспитывать детей в любви к Богу и людям. Мы много трудимся, общаемся, помогаем другим. Я решила, что оценки в аттестате — не главное, что Господь всё предусмотрит для тех, кто найдёт время для Него.

Татьяна Торощина (3 детей, 2 на семейном обучении):

Есть несколько причин, почему мы выбрали семейное обучение. Первое — влияние сверстников. Достаточно одного группового занятия в неделю в музыкальной школе, чтобы ощутить силу этого влияния. Второе — чрезмерная нагрузка на нервную систему в школе. Для меня важно здоровье детей. Они не сидят за партой целыми днями. Так как мы живём за городом, то 3 – 4 часа дети учатся, а остальное время занимаются музыкой и полезным трудом дома или на свежем воздухе. Домашних заданий у детей нет, они просто часть урока занимаются самостоятельно. Я регулирую нагрузку, контролирую усвоение материала, сама выбираю программу. Мы занимаемся по программе Русской классической школы, используем советские учебники. Аттестацию проходим раз в год, для чего прикрепляемся к одной из московских школ. У неё есть лицензия и аккредитация, чтобы осуществлять аттестацию учеников на семейном образовании. Это очень удобно. Услуга платная, но вполне доступная. Можно сдавать аттестацию в школе по месту жительства бесплатно.

Христос сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14). Плыть против течения всегда сложнее. Проще быть частью системы и идти за толпой по протоптанному пути. Но ведёт ли этот путь к Богу и вечности? Вопрос образования очень важен. Кому мы доверяем формирование наших детей? Кто определяет их ценности и влияет на становление их характеров? Бог желает, чтобы это были богобоязненные родители и учителя. Есть ли такие у ваших детей?

Александра Третьякова

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На начало 2019 года, по результатам исследования EdCrunch, в России около 100 000 детей, находящихся на семейной форме образования.

СПРАВКА:

Семейное образование — форма получения начального, основного и среднего общего образования в Российской Федерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы и доступная для всех обучающихся по их желанию. Относится к альтернативным формам образования.

Семейное образование на территории РФ регулируется несколькими нормативными актами. В первую очередь, это федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, в котором закрепляется:

«свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека» (ст. 3, п. 1.7);

возможность получения образования в форме семейного образования: «В Российской Федерации образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования)» (ст. 17, п. 1.2).

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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