Есть вещи, которые можно сказать только Богу.

Есть чувства, которые точно поймёт только тот,

Кто чувства создал. Есть такие крутые дороги,

Что рядом никто, кроме Бога, с тобой не пройдёт.

Есть ямы такие, откуда никто не достанет

Из смертных, гнушаясь их грязью, боясь глубины.

А день обязательно в жизни однажды настанет,

Когда ты окажешься сбитым в разгаре войны.

И руку тебе не подаст ни прохожий, ни близкий;

И друг, и священник пройдут, равнодушно спеша.

Для всех будешь странным, чужим, неоправданным риском.

С душой нараспашку своей так и будешь лежать.

И в эти моменты поймёт тебя только Создатель,

Услышит молчанье, прочувствует каждый твой нерв,

И каждую рану твою исцелит благодатью,

И примет тебя безусловно без денег и жертв.

Есть слёзы, которые лить можно только пред Богом.

Есть бури эмоций, которые точно поймёт

Один только Бог. Есть такие крутые дороги,

Что рядом никто, кроме Бога, с тобой не пройдёт.

Маргарита Коломийцева

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