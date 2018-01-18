Три главных вопроса о крещении

В этом месяце православные жители России празднуют Крещение Господне (19 января). Даже далёкие от церкви люди знают, что в этот день положено купаться в проруби и набирать святую воду. Но что означает этот праздник и что такое настоящее крещение — попробуем разобраться.

1. Если крещение очищает от грехов, то зачем крестился безгрешный Христос?

Когда Христос просил крестить Его, Иоанн Креститель отказался, воскликнув: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Иисус ответил кротко и твёрдо: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матфея 3:14, 15). Иоанн уступил Его просьбе, они вошли в реку, и Креститель погрузил Иисуса Христа в воду.

Иисус Христос принял крещение не в знак покаяния в Своих грехах. Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить.

Крещение — это обряд, который сам по себе не может избавить нас от грехов, но он непосредственно с этим связан. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» (Деяния 2:38). Как видно из приведённого текста, человек перед крещением должен покаяться в своих грехах. Библия учит, что прощение грехов даётся Богом только на условии раскаяния в грехе и его исповедания пред Богом (или пред людьми, если грех был совершен против них).

2. Зачем же тогда нужно крещение?

Крещение символизирует начало новой жизни — жизни с Богом. В соответствии с учением Библии, совершая обряд крещения, верующий как бы умирает для своей прошлой жизни — погружается в водную могилу — и восстает из неё для нового бытия: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни» (Римлянам 6:4).

Именно символическую смерть в крещении, а затем воскрешение к новой жизни имел в виду Иисус, говоря о рождении свыше: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).

Естественно, перед обрядом крещения человек должен быть морально готов к новой жизни и оставлению старой. Поэтому недостаточно просто желать измениться, но нужно обещать это Богу: «Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Петра 3:21).

Теперь становится понятно, нужно ли крестить детей. Задайте себе вопрос: может ли маленький ребёнок покаяться в своих грехах, или пообещать Богу добрую совесть, или понять, что он заново родился? Конечно, нет. Он даже ещё не является верующим, хотя вера — это самое первое условие для принятия крещения: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Марка 16:16); «Что препятствует мне креститься?.. Если веруешь от всего сердца, можно» (Деяния 8:36, 37).

Таким образом, мы находим в Новом Завете три необходимых условия для крещения человека — это вера, покаяние и обещание Богу доброй совести. Последнее делает крещение своего рода заветом (договором) с Господом: мы даём Творцу обет стараться расти духовно, а Он нам дарует в помощь Духа Святого (Деяния 2:38, 1 Коринфянам 12:13).

3. Можно ли креститься повторно, если был крещен в детстве?

Многие христиане сегодня опасаются повторного крещения, переходя из одной конфессии в другую. Однако оно не запрещено Библией.

Новый Завет упоминает повторное крещение. Некоторые жители Ефеса приняли крещение, не осознавая в полной мере смысла этого обряда, «Павел… прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, … сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение» (Деяния 19:1–3). В этом случае не было соблюдено главное условие крещения — вера в Христа, то есть принятие за свои грехи Его заместительной жертвы (см. Римлянам 6:3, Деяния 2:38; 10:48). Поэтому апостол просил их принять повторное крещение во имя Иисуса: «Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деяния 19:4, 5).

Таким образом, верующий может принять повторное крещение, если он открыл для себя что-то важное в учении Христа, чего он не осознавал во время первого крещения, если в душе человека происходит переоценка ценностей, и он желает вновь заключить завет с Богом.

Валерий Татаркин,

«Возвращаясь к истокам христианского вероучения»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.