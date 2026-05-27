Маринуй свою душу в растворе Его благодати,
Когда кажется, груз тяжелее, чем можешь нести.
От тебя ничего не зависит, ослабь свою хватку
И тревоги свои у подножья креста отпусти.
Растворяй свои чувства в крутом кипятке Его истин,
Когда тонешь в тумане ночном неуёмных тревог.
Обязательно утро наступит и всё прояснится,
И навстречу тебе выйдет твой Побеждающий Бог.
Подчиняй свои мысли шальные Ему в послушанье,
Когда вязнешь в болоте своих справедливых обид.
Помни, это Отец допускает тебе испытанья
И Он Сам Своей силой в тебе эту боль победит.
Принимай свою немощь Его окрыляющей силой,
Даже если сегодня тебя прижимает к земле.
Знаешь, то, что мы дышим, — уже безграничная милость.
Окунись в Его план с головой и себя не жалей.
Пропитай себя тайнами воли Его необъятной,
Его путь совершенней твоих идеальных путей.
В том и есть красота — непонятный секрет благодати:
Он берёт нашу слабость и сильным становится в ней.
Маргарита Коломийцева
