Маринуй свою душу в растворе Его благодати,

Когда кажется, груз тяжелее, чем можешь нести.

От тебя ничего не зависит, ослабь свою хватку

И тревоги свои у подножья креста отпусти.

Растворяй свои чувства в крутом кипятке Его истин,

Когда тонешь в тумане ночном неуёмных тревог.

Обязательно утро наступит и всё прояснится,

И навстречу тебе выйдет твой Побеждающий Бог.

Подчиняй свои мысли шальные Ему в послушанье,

Когда вязнешь в болоте своих справедливых обид.

Помни, это Отец допускает тебе испытанья

И Он Сам Своей силой в тебе эту боль победит.

Принимай свою немощь Его окрыляющей силой,

Даже если сегодня тебя прижимает к земле.

Знаешь, то, что мы дышим, — уже безграничная милость.

Окунись в Его план с головой и себя не жалей.

Пропитай себя тайнами воли Его необъятной,

Его путь совершенней твоих идеальных путей.

В том и есть красота — непонятный секрет благодати:

Он берёт нашу слабость и сильным становится в ней.

Маргарита Коломийцева

