Слова пятой заповеди Закона Божьего знакомы многим: «Почитай отца твоего и мать твою». Эта заповедь занимает особое положение в Законе.

Предшествующие ей четыре заповеди говорят о взаимоотношениях с Богом, а начиная со слов пятой заповеди, Закон Божий обращается к теме отношений между людьми.

Устанавливая посредством Закона принципы правильных взаимоотношений для Cвоего народа, Господь начинает не с вопроса о том, как власти должны руководить подданными, как работодатели должны относиться к своим работникам или как один бизнесмен должен вести дела с другим. Бог начинает прямо с ядра человеческого общества – домашнего очага, потому что жизнь человека начинается в семье, и именно здесь закладывается основание всех общественных отношений.

Ответственность перед родителями – это важнейшая обязанность человека. От того, как он относится к ней, зависит, как он будет строить свои взаимоотношения и в других сферах своей деятельности. Если ребенок повинуется родителям, он будет уважать и своего начальника, если он честен с отцом и матерью, он будет таким и в деловых отношениях.

Почему Бог придает такое значение отношениям детей к родителям? Очень интересно то объяснение, которое дается во второй части заповеди: «чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Бог обещает долголетие, Он дает жизнь, землю и все блага тем, кто почитает своих родителей. Блага дает Бог, а почитать мы должны родителей. Такова воля Божья.

Через уважение к нашим родителям мы учимся чтить Самого Бога. В самые ранние годы жизни, до того, как мы станем самостоятельными и начнем понимать этот мир, наши родители играют для нас роль Бога. Они дают жизнь, заботятся, обеспечивают нас всем необходимым. Наши первые шаги к послушанию Богу были предприняты, когда мы учились любить и подчиняться нашим отцу и матери. Таким образом, чтобы достойно почтить Небесного Отца, нам следует научиться почитать своих земных отца и мать.

Люди с добрым сердцем и совестью уважают родителей, даже не зная о существовании Закона Божьего. Однако, мера уважения у каждого своя. Поэтому мерилом в этом вопросе должна стать заповедь Господа. Глагол «почитать» предполагает не слепое повиновение и не принудительное послушание, а уважение и любовь. В оригинале это слово имеет смысловой оттенок, подразумевающий заботу. И заметьте, Бог не делает оговорок, когда заповедь действует, а когда нет. Почтение к родителям не зависит от обстоятельств.

Кто-то может сказать, что в наше время эта заповедь не актуальна. Ведь это раньше зависимость детей от родителей была очень сильной. Родители выбирали жену для своего сына, дети обязательно наследовали веру своих отцов, от них же к детям передавались и профессиональные навыки, передавались земельные наделы и имущество. В дальнейшем же дети должны были заботиться о своих престарелых родителях. Эта взаимная зависимость предполагала ответственность более сильного за более слабого – сначала родителей за детей, а потом детей за родителей.

В современных условиях заботу о старости зачастую берет на себя общество. Привычными стали учреждения, каких в библейские времена не существовало, – пенсионные фонды, медицинские заведения, дома престарелых. Таким образом, заповедь почитания, подразумевающая заботу о родителях, сегодня переосмысливается. Но никакая забота государства не заменит для родителей любящего сердца сына или дочери и не отменяет обязанности, возложенной на детей.

Гуманность общества оценивается отношением к больным и престарелым. Наше общество становится бесчеловечным, отвергая Божьи постановления и отдавая предпочтение сильным, здоровым и молодым. В таком обществе, как только люди стареют, они становятся ненужными. Так нам открывается еще один смысл заповеди – Бог выступает как защитник слабых.

Перед детьми, обретшими веру, жизнь нередко ставит вопросы: как исполнить заповедь о почитании, если родители – пьяницы, наркоманы, если они деградировали нравственно и физически? Какое поведение будет правильным в этой ситуации?

Дети из неблагополучных семей имеют основания презирать родителей, но у них, как у людей верующих, намного больше оснований любить их! В этом случае нам следует вспомнить отношение Бога к нам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:6-8). Проявив такую любовь к нам, Бог говорит нам: «Любите врагов ваших», а уж тем более родителей, давших нам жизнь. Ведь, получив жизнь, мы получили возможность узнать Божью любовь: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Исаия 49:15).

Подготовила И. Суманова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (102) октябрь 2005 г.