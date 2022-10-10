«Здесь живёт надежда» — таков девиз центра «Росток». Его создатель Людмила Фёдоровна Верлан — человек с большим сердцем, опытный преподаватель — не понаслышке знает о проблемах детей-инвалидов.

— Людмила Фёдоровна, расскажите, с чего всё началось. Какова история создания «Ростка»?

— Преподаванием я занимаюсь уже 52 года. 15 лет тому назад на одной конференции я услышала о детях-инвалидах и об иппотерапии (реабилитация с помощью лошади). Я была так вдохновлена, что по возвращении домой даже проект написала, но через два месяца скоропостижно скончался муж, и мне было не до детей-инвалидов.

Двумя годами позже у меня родилась внучечка с тяжелейшей формой детского церебрального паралича. Вместе с ней мы побывали во многих центрах, и через три года я поняла, что нужно учиться и открывать что-то своё, где можно было бы по крупицам собрать всё то лучшее, что получала Мариша (внучка) в разных организациях. Так появилось НКО ЧОУ (частное образовательное учреждение) «РОСТОК» с обширной программой помощи детям с ограниченными возможностями и их родителям. Господь побудил сердца многих людей включиться в это служение. Благодаря им в начале своего существования центр оказывал помощь безвозмездно или с частичной, приемлемой для неимущих родителей, оплатой.

К сожалению, в 2021 году, во время пандемии, было принято решение о ликвидации РОСТКА, но группа посвящённых единомышленников и вдохновителей не позволила остановиться служению и продолжает помогать детям и родителям. Теперь мы сотрудничаем с фондом «Весть для тебя», который является продолжателем доброго дела поддержки малоимущих родителей. За период с 2013 года по 2022 год у нас получили помощь (и не по одному курсу) более 500 детей.

— С какими сложностями сталкиваются родители особенных деток?

— Сложностей много. Это и непрекращающаяся боль, что ребёнок не такой, как все, это бесконечные процедуры, обследования, реабилитация и т. д., а если ребёнок незрячий или лежачий, это и постоянное обслуживание. Это бессонные ночи. Тяжело и больно из-за отторжения и непонимания даже со стороны самых близких людей, уже не говоря о неприятии окружающих. Недавно пришли на занятие очень расстроенные мама с ребёнком. Оказывается, они проходили через сквер, где играли сверстники «особенного» ребёнка. Он подошёл к ребятам и хотел включиться в игру. Дети достаточно грубо выгнали мальчика…

Достаточно часто мужья уходят из семьи, не выдерживая постоянного напряжения. Возникают сложности с нормотипичными братьями и сёстрами, которые зачастую проявляют агрессию, не понимая, почему больному ребёнку уделяется больше внимания.

Сложно финансово, особенно если отец ребёнка уходит из семьи. Пенсия ребёнка-инвалида составляет 16669 руб., пособие по уходу, если мама не работает, — 10000 руб., а если работает — 2500 руб. И для сравнения: стоимость одного занятия с нейропсихологом в среднем стоит 4000 руб., минимальный курс — 10 занятий. Посчитайте сами. А если в семье, кроме ребёнка-инвалида, есть другие дети? И бабушки с дедушками тоже отказались от больного внука? Конечно, есть бесплатные государственные курсы реабилитации, но там очереди огромные (в нашем центре, когда все услуги были благотворительными, очередь была почти на год вперёд расписана).

Если вы неравнодушны к проблемам таких семей, то можно помочь в приобретении средства для реабилитации. И краски, и пластилин, и игрушки, и много чего ещё можно подарить. Можно оплатить курс реабилитации, можно помочь приехать к нам на интенсивный курс. Можно сотрудничать с благотворительным фондом «Весть для тебя», который помогает малоимущим семьям организовать необходимые занятия для ребёнка. Главное — захотеть помочь, обрадовать, сделать доброе дело.

Большую боль причиняет расхожее мнение (меня удивило, что так считают и далёкие от религии люди), что больные дети — это наказание Божие. Так же считали и ученики Иисуса, спрашивая Его о слепорождённом: «Кто согрешил — он или его родители?» Перечисленное мной — это только верхушка айсберга: сложностей неимоверно много буквально во всех сферах.

—Посоветуйте, как себя вести с такими семьями, чтобы чего-то нетактичного не сказать и не сделать? О чём не следует говорить с ними, а о чём, наоборот, стоит?

— Главный принцип — как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Невозможно дать какой-то универсальный совет, потому что в каждой семье — своя боль. Главное помнить, что больше всего ранит равнодушие или, наоборот, излишнее любопытство и расспросы. Не нужно жалеть, подробно расспрашивать, что случилось, почему такая проблема. Не стоит ругать врачей и тем более упоминать о наказании за грехи… Нужно быть чуткими и смотреть на реакцию родителя: если появилось хоть малейшее огорчение на лице — менять тему. Искренне порадуйтесь, если у ребёнка что-то получилось сделать или он как-то себя проявил.

— Нам известно, что вы человек верующий. Это как-то отражается на вашей работе?

— Да, и я верю, что Бог не только есть, но что Он любит людей и вникает во все наши дела. Московский профессор сказал когда-то моей маме, что медицина бессильна и детей у мамы больше не может быть никогда. Но вопреки всем печальным прогнозам Бог подарил мне жизнь. И потом ещё два раза у меня было состояние, не совместимое с жизнью. Это произошло во времена атеизма, но врачи и тогда говорили: «Так не бывает, это чудо Божье».

С Богом день начинается и с Богом заканчивается. Ежедневно группа замечательных посвящённых людей молится о каждом сотруднике, родителе и ребёнке. Только силой Божьей происходят чудеса в центре — когда неходячие дети не только начинают ходить, но и развиты настолько, что их берут в обычные школы, когда аутисты начинают говорить, а дети с задержкой психоречевого развития вместо коррекционной школы 8-го вида обучаются в обычной средней школе. Если аутистка с эхолалией (это повторение всего того, что ребёнок слышит) начинает адекватно общаться с окружающими её людьми, разве это не чудо?! Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:16). Самой большой наградой за труд бывают слова родителей: «Слава Богу, что есть такой центр!»

— Что вы пожелаете нашим читателям?

— Знаю, что читательская аудитория очень обширная, и многие читатели, может быть, не сталкивались с проблемами особенных детей, но те или иные проблемы возникают у каждого. Поэтому всем, читающим сейчас эти строки, я говорю: «Счастье не в отсутствии проблем, а в умении их решать. Ничего нельзя изменить только на кладбище, а пока мы живы, даже если сама проблема не подвластна решению, можно изменить отношение к ней».

Мы все привыкли с детства к правилу красной пасты — когда выделяются и подчёркиваются наши ошибки, но есть и правило зелёной пасты, которое предлагает зелёным цветом выделять все достижения. Будем же обращать внимание на маленькие победы, которые могут сложиться в большие достижения, и радоваться каждому дню жизни. А родителям особенных детей и тем, кто сам страдает от недуга, нужно знать, что мы все удивительно созданы, и если у нас недостаток в какой-то сфере, то компенсируются другие наши возможности (теория 100%). И существует эффект Пигмалиона (если мы верим в ребёнка и вкладываем в него всё, что только возможно, он становится успешным). Школьные учителя отказались заниматься с Эдисоном, посчитав его умственно отсталым, а мама сказала, что он гений и учителя просто не знают, как его обучать, — и он стал гением. Решайте возникающие проблемы с Богом и будьте счастливы!

Беседовала Александра Третьякова

Людмила Фёдоровна готова делиться опытом и оказывать поддержку и психологическую помощь родителям.

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.