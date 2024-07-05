Зрячие слепцы

Порой человек так держится за свои взгляды, что готов отрицать очевидное…

В Евангелии от Иоанна есть такая история: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для того], чтобы на нём явились дела Божии… Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит “посланный”. Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим» (9:1–7).

Болезнь — Божья кара?

Иудеи верили, что грех наказывается уже в этой жизни. И поэтому каждый недуг считался карой за какое-то прегрешение или самого страдальца, или его родителей. Сатана, породивший грех и все его последствия, убедил человека, что болезнь и смерть исходят от Бога как наказание за грех. В результате тот, на кого обрушивалось великое бедствие или скорбь, оказывался под дополнительным бременем, так как его почитали великим грешником.

Представления иудеев о связи греха и страдания разделяли и ученики Христа. Исправляя их ошибку, Иисус не стал объяснять им причину, приведшую этого человека к слепоте, но подчеркнул: на этом человеке явятся дела Божьи. «Доколе Я в мире, — сказал Он, — Я свет миру» (Евангелие от Иоанна 9:5). И затем, помазав глаза слепого, Он послал его умыться в Силоамской купальне, и слепой прозрел. Ученикам не надлежало рассуждать, согрешил ли кто или не согрешил. Они должны были понять силу и милость Божью, явленную в возвращении зрения слепому. Очевидно, что земля сама по себе не в состоянии исцелить, равно как и вода в купальне, — сделать это мог только Христос.

А он точно был слепым?

Все, кто знал раньше молодого слепца, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» (Евангелие от Иоанна 9:8). Они скептически смотрели на него: после прозрения лицо его изменилось и просветлело, и он выглядел совсем другим человеком. Люди расспрашивали друг друга. Некоторые говорили: «Это он», а другие: «Похож на него». Положил конец спорам сам получивший великое благословение, сказав: «Это я». И затем он рассказал им об Иисусе и как он был исцелён. Они спросили: «Где Он?» Прозревший отвечал: «Не знаю».

Допрос с пристрастием

Исцелённого человека привели на совет фарисеев. И снова его спросили, как он прозрел. Он сказал: «Брение Он положил на мои глаза, и я умылся, и вижу» (Евангелие от Иоанна 9:15).

Многих глубоко тронуло известие об этом чуде, они убедились, что Тот, Кто открыл глаза слепому, не был обычным человеком. Раввины опять обратились к прозревшему: «Ты что скажешь о Нём, потому что Он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда фарисеи принялись утверждать, что он не был слеп и, значит, не прозревал. Они призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» (Евангелие от Иоанна 9:17–19).

Перед ними стоял человек, утверждавший, что он родился слепым и недавно прозрел; но фарисеи скорее были готовы отвергнуть то, в чём убеждали их собственные чувства, нежели признать свою ошибку. Сколь же велико было их предубеждение!

Не запугать ли родителей?

У фарисеев оставалась одна надежда — запугать родителей этого юноши. С притворным участием они спросили: «Как же он теперь видит?» Родители боялись за себя, потому что было объявлено, что каждый, кто признает Иисуса Христом, будет отлучен от синагоги. Они ответили: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет» (Евангелие от Иоанна 9:20, 21).

Невольно создали Иисусу рекламу

Дилемма, перед которой оказались фарисеи, их сомнения и предубеждения, недоверие к случившемуся — всё это открывало глаза людям, особенно простым. У многих возникал вопрос: «Может ли Бог творить столь великие чудеса через обманщика, как называли Иисуса фарисеи?» Споры повсюду становились всё более ожесточёнными.

Фарисеи видели, что они содействуют популяризации всего сотворённого Иисусом. Они не могли отрицать чуда. Прозревший слепец был преисполнен радости и благодарности — его взору открылись дивные картины природы, он был восхищён красотой неба и земли. Он охотно делился своими переживаниями, и фарисеи, пытаясь заставить его замолчать, сказали: «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек тот — грешник», то есть не говори, что зрение тебе возвращено этим Человеком, это сделал Бог. Прозревший отвечал: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (Евангелие от Иоанна 9:24, 25).

Разуверить исцелённого в случившемся

И тогда они опять спросили его: «Что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?» Своим многословием они пытались смутить его, чтобы ему самому показалось, что он запутался. Когда эти лицемеры пытались разуверить его, на помощь ему пришёл Бог, и тот, кто прежде был слеп, решительностью и точностью своих ответов показал, что его невозможно сбить с толку. Он ответил: «Я уже сказал вам, и вы не слушали; что ещё хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он» (Евангелие от Иоанна 9:26–29).

Господь Иисус знал об испытании, которое переносил этот человек, и даровал ему благодать и дар красноречия, так что тот стал свидетелем Его. Отвечая фарисеям, он сурово обличал их. Они считали себя толкователями Писания, вождями нации; но здесь был Тот, Кто творит чудеса, и они перед всеми признались, что не знают ни источника Его силы, ни Его характера, ни Его притязаний. «Это и удивительно, — сказал человек, — что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Евангелие от Иоанна 9:30–33).

Аргументов не осталось, в ход пошла сила

Ход рассуждений исцелённого невозможно было опровергнуть. Фарисеи, изумлённые и ошеломлённые его меткими, решительными словами, молчали. На какое-то мгновение воцарилась тишина. Тогда нахмуренные священники и раввины подобрали свои одежды, как будто они боялись оскверниться от прикосновения к исцелённому, отрясли прах со своих ног и обрушились на него с оскорблениями: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» (Евангелие от Иоанна 9:34). И выгнали его вон.

Второе прозрение

Иисус, услышав о происшедшем, вскоре нашёл прозревшего и спросил: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» (Евангелие от Иоанна 9:35). Впервые прозревший взглянул в лицо своему Исцелителю. В синедрионе он видел своих озабоченных родителей. Он смотрел на хмурые лица раввинов, теперь же его взгляд покоился на исполненном любви и мира лике Иисуса.

На вопрос Спасителя прозревший слепец ответил вопросом: «А Кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою» (Евангелие от Иоанна 9:36, 37). И человек упал к ногам Спасителя. Иисус вернул ему не только способность видеть, но даровал и духовное прозрение. Христос открылся этой душе, и был принят как Посланный Богом.

Видящие стали слепы

Неподалёку собралась группа фарисеев, и, глядя на них, Иисус скорбел: как по-разному воспринимаются Его слова и дела. Он сказал: «На суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Евангелие от Иоанна 9:39). Христос пришёл, чтобы открыть глаза слепым и просветить находящихся во мраке.

Проявление Божественной силы, даровавшей слепому телесное и духовное зрение, повергло фарисеев в ещё больший мрак. Чувствуя, что слова Господа обращены также и к ним, слушатели спросили: «Неужели и мы слепы?» Иисус ответил: «Если бы вы были слепы, то не имели бы [на себе] греха». Если бы Бог не дал вам возможности видеть истину, ваше невежество не было бы грехом. «Но как вы говорите, что видите…» Вы считаете себя зрячими и, таким образом, отвергаете единственный шанс обрести зрение. Христос пришёл помочь всем, кто испытывает духовную жажду. Но фарисеи не ощущали такой потребности. Они отказались прийти к Христу, поэтому остались слепыми. И в этом они были виноваты сами. Иисус сказал: «Грех остаётся на вас» (Евангелие от Иоанна 9:40, 41).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»