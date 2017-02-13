Письмо отцу

Привет, папа. Прости, что предаю свои мысли бумаге, но сказать тебе лично мне почему-то трудно…

Признаться, долгое время я хотел, чтобы у меня был другой отец — может быть, более образованный и эмоционально устойчивый. Эти мысли сводили меня с ума, я жил в самоотрицании. В последние годы Бог примиряет меня с собой и с реальностью. Я понял, что мне не нужен лучший в мире отец. Мне нужен мой отец, такой, какой он есть, и я рад, что это именно ты, потому что именно благодаря тебе я есть тот, кто я есть. Мне хотелось бы, чтобы ты чувствовал себя уверенно, даже зная о своих недостатках.

Честно говоря, я начинаю догадываться, что к этому выводу я пришёл не самостоятельно. В последние годы я начинаю чувствовать твоё принятие. Не знать, а именно чувствовать. Это неожиданно для меня, особенно, если учесть, что и ты всегда хотел себе другого сына — больше похожего на тебя в деловых и других качествах характера. И всё же, ты сумел принять меня реального. Так что моё отношение к тебе зеркалит твоё ко мне.

Ты знаешь мои добрые отношения с мамой, нашим ангелом-хранителем, но я хочу, чтобы ты знал, что она никогда не заменит мне тебя. Для меня важно, чтобы у меня был отец. Пусть не идеальный, но настоящий, на которого я могу положиться, которому хочется подражать. Сколько бы тебе ни было лет, помни, что ты продолжаешь нести эту ответственность.

Помнишь, как ты учил меня играть в шашки? Как сделал баскетбольное кольцо? Как мы вместе исправляли ошибки, и ты ещё сказал, что в жизни это важно научиться делать? Время пусть себе идёт вперёд, и ты многое забываешь, но я ничего не забыл. Ни то, как ты спас меня от собаки, которая вцепилась в меня, и тогда я узнал, что у меня есть защитник. Ни то, как ты объяснял, за что именно я наказан, что ты не делал это в гневе… Но, с другой стороны, не все наказания были такими справедливыми, правда?

Я никогда не забуду тот вечер, когда ты всё же попросил прощения у меня за всё. Это было по-настоящему. Хоть ты и плакал, но, пожалуй, это твой самый мужской поступок, который я прочувствовал. Я тоже плачу сейчас. Я знаю, что мой отец — мужчина, а значит, и у меня есть шанс стать им.

И ещё. У меня есть просьба: прощай себя, пожалуйста. Я рад видеть тебя счастливым, каким ты был вчера.

С уважением, твой сын

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.