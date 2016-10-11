«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе…», — призывает Господь, обращаясь к нам через Священное Писание. Сегодня Бог отвечает на молитвы о помощи так же, как и в библейские времена. Истории, рассказанные нашими читателями, тому подтверждение.

На краю улицы бывшего шахтёрского посёлка жила пожилая семейная пара. Надежда, так звали хозяйку дома, занималась огородом и домашним хозяйством. А Петрович был заядлым рыболовом, всё время пропадал на разрезах, где водилась рыба. Всё было хорошо и спокойно.

Но беда, как всегда, пришла неожиданно. Надежда решила достать из погреба варенье, ступенька сломалась, и она ухнула вниз, повредила спину, да и пролежала на холодном полу долго, пока Петрович не пришёл. Пролежав в больнице месяца два, приехала домой, но ноги не слушались, и оказалась Надежда прикованной к постели. Петрович не отходил от любимой жены, стараясь, как мог, скрасить её жизнь.

Прошло полгода, но состояние не улучшалось. Надежда видела, как управляется с хозяйством супруг, видела, что он скучает по своему любимому занятию — рыбалке, уговорила его сходить наловить свежей рыбки на уху. Была осень, вода холодная. Петрович достал старую резиновую лодку и поехал. Но не столько ловил рыбу, сколько беспокоился, как там Надя. Он впервые оставил её на столь долгое время.

Вдруг кто-то клюнул, Петрович схватил багорик, но возраст, да и отвык он за полгода — рыба сошла. С досадой рванул багор, зацепив при этом лодку — дыра! Лодка вмиг наполнилась водой и пошла ко дну. Очутившись в воде, ватные брюки и ватник промокли. Петрович начал захлёбываться. Помощи ждать неоткуда. Вся жизнь промелькнула перед глазами и Надя… Как он её оставит? Взмолился: «Господи, спаси! За неё молю, Господи, помоги!» Вдруг он явно услышал голос: «Держись за руку и шагай за мной». Вынырнув из последних сил, Петрович почувствовал под ногами кочку. Ему казалось, что это мираж, но рука ангела крепко держала его. Под его ногами были какие-то кочки, он и верил, и не верил своему спасению и как заклинание молил: «Господи, помоги!» Но силы покидали его. Проезжавшие мужчины помогли выбраться на берег, довезли до дома. Чтоб не пугать жену, переоделся на кухне. Подойдя к Наде, увидел её заплаканные глаза. Она сказала, что места не находит от беспокойства, всё время молила Бога о Петровиче. Бог услышал их молитвы, спас этих любящих людей. Это была последняя рыбалка Петровича. На другой день друзья поехали, чтобы достать лодку, но… верёвка длиной 8 – 10 метров дна не достала.

Тамара, г. Чебаркуль, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.