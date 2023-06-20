Христианский кроссворд июль 2023

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. Слова могут изгибаться под прямым углом. Из оставшихся букв сложите ключевое слово. Придумайте для него определение и пришлите в редакцию слово и определение до 15 АВГУСТА, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятного (7) «Дом и имение — … от родителей, а разумная жена — от Господа» (Пр. 19:14) (10) «Они говорят обо мне: “не говорит ли он …?”» (Иез. 20:49) (6) Осознанное принятие решения из предложенного множества вариантов (5)

Побуждение к действию (9) Преданность кому-либо или чему-либо (8) Провинность (9) Стереотип мышления (6) Титул монарха (6) Центральный орган кровеносной системы (6) Чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого (7) «… из них больше» (1 Кор. 13:13) (6)

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.