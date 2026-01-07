На защите жизни и достоинства

Открывая рубрику «Традиционные ценности России», мы планируем поразмышлять над этими ценностями, их истоками, о том, какую пользу принесёт нашей стране следование этим принципам.

Три года назад в нашей стране официально сформулированы и законодательно закреплены основы идеологии. Принят документ, определяющий духовно-нравственные ценности России, которые характеризуют нас как нацию и должны передаваться из поколения в поколение. По сути, это революционный шаг, который делает государство, чтобы поставить заслон бездуховности и моральному разложению и поднять нравственные идеалы на должную высоту.

«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся:

жизнь, достоинство, права и свободы человека;

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

высокие нравственные идеалы;

крепкая семья;

созидательный труд;

приоритет духовного над материальным;

гуманизм, милосердие, справедливость;

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

историческая память и преемственность поколений;

единство народов России».

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Утверждены Указом Президента РФ от 09.11.2022 №809.

Базовые ценности

Не случайно первыми в документе названы жизнь, достоинство, права и свободы человека. Если мы потеряем уважение к жизни, то любой другой набор ценностей станет пустым звуком; если не будем хранить достоинство, человек превратится в объект манипуляции; если не обеспечим права и свободы, никто не сможет свободно развивать свою душу и разум. Таким образом, эти четыре понятия образуют опорный каркас нравственного строя. Они показывают, кем мы хотим быть: сообществом, где человек — цель, а не средство.

Ценить чужую жизнь — уметь пожертвовать своей

6 октября 1996 года на Свердловской железной дороге злоумышленник угнал тепловоз, разогнал его до большой скорости, а потом, видимо, испугавшись, спрыгнул. Когда машинист пригородного поезда Евгений Парчинский получил сообщение от диспетчера о том, что на его состав, полный людей, двигается неуправляемая машина со скоростью 120 км/час, до столкновения оставалось 8 минут. Парчинский и его помощник Юрий Задворных начали быстро действовать по протоколу: остановили состав, отцепили локомотив и велели людям срочно покинуть вагоны. Далее по инструкции помощник должен был остаться, машинист один проехать по дороге, остановить локомотив и покинуть его. Но и Парчинский, и Задворных сразу подумали о топливе в локомотиве. Неизбежен огромный взрыв, а несущаяся навстречу машина была уже очень близко. Парчинскому пришла в голову идея — доехать до встречного тепловоза и тут же сдать назад, затормозив тем самым его движение.

Машинисты подъехали к тепловозу на минимально возможное расстояние. Помощник выскочил, чтобы поставить на рельсы башмак, а машинист начал сдавать назад. В момент столкновения он заглушил двигатель, а сам бросился вглубь кабины. Через мгновение пульт, за которым он сидел, превратился в лепёшку. Машинист и его помощник остались живы, получив нетяжёлые травмы. Пассажиры поезда (более 200 человек) не пострадали. Кроме того, был предотвращён возможный взрыв расположенного неподалёку нефтепровода.

Какая сила заставляет человека рисковать собой, спасая жизни других? Сила, которая подвигает на самопожертвование, — не только мужество, но и любовь, лучше всего доказывающая, что человек создан как образ и подобие Божье: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Библия, книга Бытие 1:27). Поставить интересы, права, достоинство и жизнь другого человека выше своих — это качество, унаследованное человеком от Самого Христа, отдавшего на кресте жизнь за человечество.

Признание человека образом Божьим налагает запрет на произвол: посягательство на жизнь, унижение достоинства, лишение прав — это не просто социальное преступление, но и оскорбление Творца.

Культ смерти и угрозы жизни в современной культуре

Жизнь — это дар Божий человеку. Однако в современной культуре наблюдается страшная тенденция: романтизация смерти. Она выражается в тёмной эстетике, символике черепов (а они сейчас встречаются даже на детской одежде!), мрачной музыке с призывами к суициду. Это симптомы духовной пустоты: когда нет опоры, смерть становится способом самовыражения.

Существует поговорка: «Темноту нельзя выгрести из комнаты лопатой. Чтобы уничтожить тьму, нужно включить свет». Таким светом для каждой личности, разлюбившей жизнь, может стать Евангелие — добрая весть о том, что Бог не создавал наш мир для зла, несправедливости и горя. Обретя веру, человек может найти смысл, опору и надежду в жизни.

Милосердие как столп русской традиции

Милосердие, забота о жизни и достоинстве человека — это традиция русского народа. Даже в военное время российские воины отличались гуманностью и человеколюбием. Вспомним, например, Александра Васильевича Суворова, который был не только величайшим полководцем своего времени, но и первым в мировой истории военным гуманистом. В эпоху, когда в войсках Европы грабёж был узаконен, Суворов требовал от солдат обращаться с мирным населением дружески: «Обывателя не обижай; он нас поит и кормит; солдат — не разбойник». Суворов говорил, что жестокость не должна пятнать русское оружие: «Никакого злодея уничтожать не должно, а оружие (их) низложивши, оказывать всякое благоволение». «С покорившимися наблюдать человеколюбие». «Благомудрое великодушие иногда более полезно, чем стремглавый военный меч». Суворов ни разу в жизни не подписал смертного приговора. Это урок для нас: заботиться о достоинстве даже врагов.

Духовный закон, защищающий права и свободы

Права и свободы человека необходимы для полноценного развития личности и общества. Они помогают нам свободно выражать свои мысли, выбирать религию, профессию, место жительства, строить будущее. Но важно помнить, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Эти границы охраняет закон.

Вряд ли человечество придумает что-то лучшее, чем Божий Закон — Десять заповедей — мудрый кодекс, упорядочивающий взаимоотношения человека с Богом и людьми:

Да не будет у тебя других богов предо Мною. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не говори ложного свидетельства. Не желай чужого.

Каждая заповедь — защита человеческой жизни, чести и порядка. Закон Божий учит свободе, но свободе, сопряжённой с ответственностью перед Богом и ближним.

Но Божий Закон — это не только обязанности человека, но и обещание Творца творить «милость до тысячи родов» (Библия, книга Исход 20:6) любящим Бога и соблюдающим заповеди Его. Когда наша страна провозглашает ценностями жизнь, достоинство, права и свободы человека, она тем самым делает шаг навстречу Богу, становится под Его защиту, может рассчитывать на Его благословения.

Практические шаги

Начать претворять наши ценности в жизнь можно прямо сейчас. Читать Библию вместе с детьми, учить их уважению к ближним, избегать унижения и насмешек, восстанавливать честь и справедливость, помогать нуждающимся, участвовать в волонтёрских проектах, поддерживать приюты и дома престарелых. Передавать примеры нравственного мужества и милосердия, поддерживать законы и инициативы, которые защищают права и свободы.

Начнём с малого: с уважительного слова, с протянутой руки, с молитвы. Тогда, шаг за шагом, наша страна сможет стать примером того, как любовь к Богу и к человеку преобразует историю.

Наталья Воронина

Внимание! Есть бумажная версия газеты «Сокрытое Сокровище». Подписчики вырезают особенно понравившиеся статьи, стихотворения и рецепты, вклеивают в тетрадь, чтобы не потерять самое важное и ценное. Оформите подписку и вы. Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки