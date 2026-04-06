Правила крепкой семьи

Каждый мечтает о крепкой семье, но, к сожалению, по статистике, на 10 браков в России приходится 8 разводов. Как же построить крепкую семью?

«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся:

жизнь, достоинство, права и свободы человека;

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

высокие нравственные идеалы;

крепкая семья;

созидательный труд;

приоритет духовного над материальным;

гуманизм, милосердие, справедливость;

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

историческая память и преемственность поколений;

единство народов России».

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Утверждены Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809

Общественное мнение

По результатам опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведённого в июле 2025 года, крепкая семья — главная традиционная ценность для россиян (68%).

Задумайтесь: людям предложили довольно большой список ценностей, и большинство выбрали крепкую семью. Почему? Все мы (за очень редким исключением) родом из детства, из тёплых маминых рук. Как нам хочется чувствовать себя в безопасности! Как мы нуждаемся в безусловной любви и принятии! И всего этого мы ожидаем от семьи. Только, создавая свою семью, недостаточно идти туда с ожиданиями и запросами. В семью нужно вкладывать, крепкая семья всегда требует самоотдачи. Все ли к этому готовы?

Крепкая семья подразумевает любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержку.

Любовь

Сегодня снова обратила внимание на то, какое представление о любви даёт современная музыка. Я не меломан, но в спортзале, в общественном транспорте часто слышу песни. И у меня есть привычка вникать в слова. И что я слышу? Люди расстаются, люди вожделеют, люди изменяют, злятся, страдают — и всё это называется любовью. Какие представления о любви навязываются молодёжи? Там и «любовь»-то почти вся — вне семьи. Какие-то постоянные недомолвки, ссоры, обиды. Или описание того, какая она желанная и прекрасная, просто неземная. Семьи и быта очень мало. Крепкой семьи почти нет.

Где же научиться любви?

Верность

С верностью сейчас вообще проблема. Измены становятся нормой. Мы смотрим КВН и смеёмся над неверностью. В фильмах постоянно транслируется измена. Грань между добром и злом в нашем уме постепенно стирается. А если добавить немного алкоголя, то вот вам и супружеская неверность.

Ещё в древности Соломон писал по поводу алкоголя: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное» (Пр. 23:31–33). Алкоголь — злейший враг семьи. Если дети видят пьющих родителей, они усвоят урок и с большой долей вероятности понесут этот порок в свои семьи. Трезвость должна стать нормой для России.

Искала футболки с прикольными надписями в подарок и как будто в грязь окунулась: столько откровенно пошлых надписей, столько юмора вокруг алкоголя и столько отзывов под этими товарами! Есть спрос. Но при этом все мы ожидаем верности и крепкой семьи. Парадокс.

Измена (прелюбодеяние) — это грех. Есть закон созерцания: на что мы смотрим, в то и преображаемся. Не всегда получается изолироваться от негативной информации, но частично это возможно. Немало семей отказалось от бесконтрольного просмотра телевизора и бездумного созерцания аморальности. Семье это только на пользу.

Библия допускает развод только по одной причине — измена. Неверность — серьёзный повод для утраты доверия.

А если муж или жена изменили, но раскаиваются и хотят сохранить семью? Да, право на развод есть, но есть и слова Библии: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). Рана от измены глубока, соблазн порвать отношения велик, но Господь приглашает простить. И Он не оставляет наедине с болью и обидой, Он даёт силу для прощения, если человек пожелает этого.

Уважение, взаимопонимание и поддержка

Хорошо, когда причиной создания семьи становится не сиюминутная страсть, а совместный опыт общения и взаимодействия. Я постоянно повторяю дочери-подростку: «Дружите. Общайтесь. Ходите в походы. Готовьте вместе. Мойте вместе посуду. Наблюдайте друг за другом. Сначала узнай человека, а потом думай о серьёзных отношениях». Это избавит от неприятных сюрпризов в браке. Пока не захлестнула страсть, пока не победили розовые очки, изучайте друг друга. Есть ли у вас общие интересы, темы для разговоров? За какие качества ты уважаешь своего избранника (и уважаешь ли)? Что он любит? Как поступает, когда его что-то не устраивает? Какая у него семья? Как он ведёт себя с матерью?

Хотим мы того или нет, в свою семью каждый понесёт модель родительской семьи. Поэтому, папы и мамы, на нас лежит огромная ответственность за будущее наших детей. Что они видят в нашей семье? Как мы решаем проблемы? Как отдыхаем? Как управляем финансами? Прощаем ли мы? Вежливы ли мы? Поддерживаем ли мы друг друга? Наша семья — это место, где растут будущие мужья и жёны, невестки, зятья, родители. Хотите крепкую семью для своих детей? Лучшее, что можем им дать, — добрый пример.

Советы для крепкой семьи

Среди верующих много крепких семей. Почему? А потому, что эти люди строят отношения на библейских принципах. Для них любовь идёт дальше конфетно-букетного периода. Они руководствуются советами Священного Писания:

Постоянно любите друг друга (1 Пет. 1:22). Не от случая к случаю, а каждый миг. Даже когда вы очень устали.

Снисходите друг к другу с любовью (Еф. 4:2).

Принимайте друг друга, как принял вас Христос (Рим. 15:7). Любите человека таким, какой он есть.

Имейте заботу друг о друге (1 Кор. 11:33).

Повинуйтесь друг другу (Еф. 5:21).

Признавайтесь друг перед другом в проступках (Иак. 5:16).

Прощайте друг друга (Еф. 4:32).

Научайте и вразумляйте друг друга (Кол. 3:16).

Утешайте друг друга (1 Фес. 4:18).

Любовью служите друг другу (Гал. 5:13). Любовь — это не только о том, чтобы получать и наполняться, но и о том, чтобы отдавать, служить и наполнять.

Носите бремена друг друга (Гал. 6:2). Не грех мужу мыть посуду, а жене взяться за лопату. Если другому трудно, несите груз вместе.

Будьте друг ко другу добры (1 Фес. 5:15).

Молитесь друг о друге (Иак. 5:16). Вместо жалоб и ссор начните молиться о муже/жене.

Не судите друг друга (Рим. 14:13).

Не злословьте друг друга (Иак. 4:11).

Не сетуйте друг на друга (Иак. 5:9). Не жалуйтесь. Ни маме, ни подруге/другу, ни коллеге.

Не угрызайте и не съедайте друг друга (Гал. 5:15). Это про «пилу» и изъеденную плешь.

Не раздражайте и не завидуйте друг другу (Гал. 5:26). Ну, закрывайте вы тюбик с пастой, если жене это важно. Ну не мусорьте в машине мужа, если его это раздражает. И не надо соревноваться — идите в одном направлении, помогайте, а не выясняйте, кто главный.

Не говорите лжи друг другу (Кол. 3:9). Стройте доверительные отношения. Поощряйте искренность, чтобы вам не боялись говорить правду.

Как это всё осуществить на практике? Только с Божьей помощью. Каждый день молитесь о своей семье. Это не просто красивые слова, это работает. Рассказывайте Богу о том, что вас тревожит и огорчает, делитесь с Ним радостями и победами, просите любви, терпения и мудрости. «Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Библия, Послание Иакова 1:5). Помните: молящаяся семья — это крепкая семья. А крепкая семья — сильная Россия.

Елизавета Черникова

