Бог, являясь нашим Отцом, прекрасно знает, каково иметь непокорных детей. Его Закон защищает родителей и подчёркивает необходимость почтения.

Первые четыре заповеди говорят о том, как мы должны относиться к Богу. Последние шесть учат нас, как относиться к людям. В первой заповеди о межчеловеческих отношениях сказано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, книга Исход 20:12). Из всех людей, с которыми мы строим отношения, Бог, прежде всего, упоминает родителей.

Почтению учатся в семье

Читая Новый Завет, мы узнаём, что Иисус жил в доме Марии и Иосифа, Своих земных родителей. Писание говорит нам, что «Он был в повиновении у них», и подводит итог таким образом: «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Евангелие от Луки 2:51, 52). Здесь мы видим пример послушания родителям.

В семье мы учимся, как себя вести, а потом несём эти взаимоотношения повсюду с собой. Если мы научились почитать родителей, мы сможем с почтением относиться к людям старшего возраста.

Тимофей был молодым служителем и нуждался в совете и ободрении апостола Павла, чтобы знать, как поступать тогда, когда возникали проблемные ситуации, в которые были вовлечены достаточно взрослые люди, которые годились ему в родители. Павел побуждал Тимофея относиться к старшим мужчинам, как к своему отцу, и к старшим женщинам, как к своей матери. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших — как братьев; стариц — как матерей; молодых — как сестёр, со всякою чистотою» (Библия, 1 послание Тимофею 5:1, 2).

Когда родители не были лучшими

Иногда легче уважать и почитать других авторитетных людей, чем своих родителей. Многие родители не являются внимательными, заботливыми и любящими. Может быть, в детстве они сами были лишены заботы и любви, в которой нуждались, и потому они не знают, как быть хорошими и любящими родителями. Они не в состоянии проявить к детям любовь, милость и обильную благодать Божью. Возможно, они представляют Бога как отца, метающего молнии и готового уничтожить за всякую вину, никогда не забывая ошибок, которые мы совершили. Как и почему я должен почитать такого родителя?

Когда мы постигаем Божью любовь и осознаём, насколько мы ценны для Бога, то начинаем ценить своих ближних и относиться к ним с уважением. Мы можем почитать наших родителей, даже если они не относились к нам должным образом во время нашего формирования как личности. Мы знаем, что наши родители нуждаются в тех же любви и благодати, которые мы познали и, возможно, только через нас они могут получить их.

Иногда для того, чтобы почитать родителей требуется нечто большее, чем решение и молитва. Иногда нужен хороший консультант, потому что боль и шрамы от насилия, перенесённого в детстве, настолько глубоки и велики, что для их исцеления мы нуждаемся в помощи. В то же время, если родители ранили нас морально, нам нужна сила сказать им: «Я прощаю тебя». Может быть, их поведение говорит о том, что они не в состоянии вести себя как настоящие родители, но это не означает, что ты не можешь их почитать.

Как долго нужно почитать родителей?

Пока ты ребёнок, разумеется, послушание необходимо. Но когда ты становишься взрослым, кое-что меняется. Я не хочу всегда поступать так, как поступали мои родители. Это не означает, что я поступаю плохо — я поступаю по-другому. Можно ли иметь своё мнение и почитать родителей? Или я всегда должен делать то, что они скажут?

Когда Бог сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей» (Библия, книга Бытие 2:24), Он хотел, чтобы мы поняли, что акт бракосочетания означает возмужалость и начало нового семейного очага. Когда люди создают семью, они смешивают наследственность и образ жизни двух разных людей, чтобы создать новый. То, что получится, не будет похоже ни на одну семью, из которой они вышли. Позже, когда родители будут приходить в гости, они могут увидеть то, что им не понравится или будет их смущать, потому что в их семье делается не так. Уважение поможет взрослому ребёнку объяснить эти различия и напомнить родителю, что это новая семья со своими традициями и порядками. Но почитать родителей означает, что, когда ты, будучи взрослым, возвращаешься в родительский дом, ты будешь придерживаться правил этого дома (если правила эти не противоречат Божьему Закону).

Когда роли меняются

Почитать родителей, когда ребёнок становится взрослым, иногда означает обмен ролями. Бывают ситуации, когда ребёнок должен взять на себя роль родителя. В этом греховном мире процесс старения через болезни лишает родителей их достоинства. Родители не всегда сами могут позаботиться о себе. Посвящённые христиане будут заботиться о своих родителях таким образом, чтобы позволить им сохранить независимость и достоинство, насколько это возможно. Может быть, нужно будет организовать дела таким образом, чтобы родители как можно дольше могли жить в своём доме, к которому привыкли; может быть, родитель переедет в дом своего ребёнка.

Родителей нужно почитать и любить, пока они живы. Взрослые дети, имеющие живых и здоровых родителей, получают благословение от Бога. Их дети, общаясь с бабушками и дедушками, имеют возможность получить богатое наследие семейных ценностей, передающихся из поколения в поколение.

Вильма Кирк-Ли

(по книге «Десять Заповедей под ударом»)