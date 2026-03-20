Сила слова

К сожалению, мы не всегда задумываемся о том, к чему могут привести наши слова.

В мире, где слова обесцениваются с пугающей скоростью, а ложь порой маскируется под «альтернативную точку зрения», заповедь Закона Божьего звучит с поразительной актуальностью: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:16).

Свидетельство: слово, которое созидает или разрушает

В библейском контексте «свидетельство» — это не бытовая сплетня. Это слово, произнесённое публично, часто в суде, имеющее вес и доказательную силу, способное лишить имущества, свободы или даже жизни. Книга Притчей предупреждает: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасётся» (Библия, книга Притчей 19:5). Но глубинный смысл заповеди простирается дальше судебных залов. Каждое наше слово о другом человеке — это своего рода «свидетельство». Как мы говорим о коллеге, соседе, родственнике в их отсутствие? Правдивость здесь становится мерилом нашего уважения к образу Божьему в каждом человеке.

Ложное свидетельство способно сжечь мосты доверия, которые строились годами. В библейские времена свидетели, чьё слово стало причиной вынесения смертного приговора, должны были первыми бросить камень на осуждённого. И если их свидетельство было ложным, они становились убийцами.

Полнота правды: от языка до сердца

Интересно, что Иисус Христос в Нагорной проповеди углубляет понимание заповеди, выводя её за рамки формальной судебной лжи. Он говорит о тотальной правдивости как основе человеческого общения: «Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Евангелие от Матфея 5:37). Речь идёт о цельности личности, у которой слово не расходится с мыслью, а мысль — с намерением сердца.

Ложное свидетельство часто рождается из внутренних «ядов»: зависти, страха, гордыни. Псалмопевец молится: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Библия, книга Псалтирь 140:3). Это молитва о том, чтобы наше слово было не разрушительной силой, губящей жизнь и репутацию ближних, а инструментом созидания и благодати.

Девятая заповедь — не только о запрете лжи. Она — о призвании к утверждению правды. Защита невинного, восстановление оклеветанного — это позитивное исполнение заповеди.

Призыв к созиданию вместо разрушения

Когда мы отказываемся участвовать в сплетнях, когда осторожно взвешиваем слова о ближнем, когда предпочитаем дать человеку шанс, а не спешим с осуждением, мы строим маленькие островки надежды.

Но как быть, если мы узнали о человеке что-то неприятное? Должны ли мы эту правду тут же поведать всему свету? Как быть? Это очень важный вопрос, требующий с нашей стороны особой внимательности и осторожности. Сам Иисус Христос даёт отдельную заповедь, как поступать в подобных ситуациях: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Евангелие от Матфея 18:15–17).

Что важно усвоить из этой Христовой заповеди:

«Согрешит против тебя» — даже то, что касается нас напрямую, то, от чего лично мы пострадали, должно разрешаться по указанной схеме, не говоря уж о том, что нас вообще не касается, чему мы сами не были свидетелями и что услышали как сплетню или наговор.

«Между тобою и им одним» — зачем такие условности? Почему бы сразу всем не рассказать? Потому что Бог желает сохранить доброе имя человека, даже если он согрешил. Ведь если человек покается, Господь будет смотреть на него так, как будто он никогда и не согрешал (Христос полностью очищает наши грехи, не оставляя никакого послевкусия, неприятного запашка и т. п.). Люди же, узнав о неприглядном поступке ближнего, вряд ли будут думать о нём так же, как Бог. Возможно, многие навсегда сохранят в своих сердцах горечь осуждения в отношении винов-ного.

«Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово». Эти люди тоже должны сохранять тайну, если человек покается.

«Если же не послушает их, скажи церкви» — в самую последнюю очередь, если человек упорствует в грехе, позволительно сказать церковной общине, задача которой — с любовью наставить заблудшего, а не вынести сор из избы.

Нарушают девятую заповедь те, кто начинает негативно мыслить о ком-то или вовсе прекращает общаться, даже не поговорив лично с человеком, не объяснив ему суть своих претензий. Если вы не удосужились разъяснить человеку с любовью, так, чтобы он понял, суть ваших обид, а просто перестали с ним общаться, просто не здороваетесь (или, что ещё хуже, распускаете о нём худую молву), то это грех гордыни. Закоснев в этом грехе, вы рискуете совершить грех хулы на Святого Духа.

В мире, полном шума и полуправды, наша верность простому, но глубокому принципу — «не произноси ложного свидетельства» — может стать самым убедительным свидетельством нашей веры. Свидетельством, которое строит, а не разрушает. Которое исцеляет, а не ранит. Которое, в конце концов, приближает царство правды, любви и доверия — то самое Царство, о котором мы молимся словами «Да приидет Царствие Твоё» (Евангелие от Матфея 6:10).

Алексей Бритов

