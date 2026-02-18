Сон без фанатизма

Одни просиживают всю ночь перед экранами, а другие, что бы ни случилось, в 21.00 уже отходят ко сну. А как правильно?

Многие считают, что нет проблемы, если ночку не поспать. «Организм как-нибудь восстановится», — полагают люди. На самом же деле, даже одна ночь без сна может значительно подорвать иммунную систему и усилить воспалительные процессы в организме.

Во сне активно восстанавливаются клетки, а иммунная система «подзаряжается»: в организме вырабатываются цитокины — белки, которые помогают бороться с инфекциями, воспалениями и стрессом. Ночь без сна — и их выработка снижается, а мы теряем своих защитников, становясь более уязвимыми перед инфекциями. Если недосыпающий человек заболевает, то он болеет дольше.

Люди с хроническим недосыпом часто страдают от воспалительных заболеваний, так как при недостатке сна увеличивается уровень маркеров воспаления, таких как C-реактивный белок и интерлейкин-6.

Зная об этом, некоторые ударяются в настоящий фанатизм: невзирая на обстоятельства, в 9 вечера они уже сладко посапывают в постельке. Отбой в 21.00 для них неприкосновенен. Как-то в лагере среди вожатых была такая девушка. Она отвечала за группу подростков, и они прекрасно знали, что сон для их вожатой — святое: в 21.00 она исчезнет с радаров, и можно будет заниматься чем угодно. Никакие разговоры не помогали: здоровый образ жизни для этой вожатой был превыше всех возможных неприятностей, которые могли приключиться с её воспитанниками, пока она спит.

Мне очень понравилось, как высказалась на эту тему доктор Елена Нижельская, автор канала @lifestylemedic:

«Для меня здоровый образ жизни — не самоцель, а способ иметь возможность ОТДАВАТЬ больше. Больше сил, энергии, быть более продуктивной. Не только ради того, чтобы прожить на несколько лет дольше, а ещё и для того, чтобы за время, отпущенное мне, сделать чуть больше хорошего. Поэтому то, что я стараюсь спать по 7 – 8 часов, просто помогает мне в нужной ситуации использовать ресурсы организма, чтобы даже после бессонной ночи не развалиться, а быстро прийти в себя. Если я понимаю, что близким действительно нужна помощь, или в жизни происходит что-то по-настоящему важное, было бы странно отказать со словами: «Не могу вам помочь, мне надо лечь спать в 21.00, так как я веду здоровый образ жизни».

Здесь, конечно, я говорю не о манипуляциях или случаях, когда люди используют наше чувство вины, пытаясь нагрузить нас работой, и не о том, что можно не спать, зависая в соцсетях или хронически перерабатывая. Я — о том, что когда у нас есть силы из-за регулярного послушания законам физиологии, то в нужный момент у нас будет накоплен резерв, который можно отдать».

Друзья, когда есть возможность спать, спите. Не тратьте драгоценные ночные часы на игры, просмотр фильмов и посиделки. В жизни ещё будут обстоятельства, когда придётся не спать ради чего-то действительно важного, и наша задача — сохранить здоровье и силы. Готовьтесь к экзаменам днём, делайте всё, что можно сделать, своевременно, чтобы груз забот не откладывать на ночные часы.

Конечно, одна бессонная ночь — это не катастрофа. Но если такие ночи повторяются часто, иммунитет слабеет.

Как восстановиться после бессонной ночи

Если у вас выдалась бессонная ночь, постарайтесь на следующий день вздремнуть днём или лечь пораньше (и ни в коем случае не ешьте перед сном). Пейте больше воды и употребляйте продукты, богатые антиоксидантами и витаминами, чтобы помочь организму восстановиться. Избегайте стресса. После бессонной ночи его влияние становится особенно разрушительным.

Для полноценного сна:

Старайтесь засыпать в 21 – 22 часа (это оптимальное время для выработки важных «ночных» гормонов).

Нормальная продолжительность сна для взрослого — около 8 часов.

Проветривайте помещение перед сном. Желательно, чтобы и ночью окно было приоткрыто. Лучше взять одеяло потеплее, но дышать свежим воздухом.

Постарайтесь спать в полной темноте.

Если день был наполнен переживаниями, то заварите себе успокаивающий чай из трав (но много перед сном не пейте). Можно принять тёплую ванну.

За час до сна уберите телефон и не смотрите телевизор. Лучше почитайте Псалтирь при мягком уютном освещении. Помолитесь перед сном.

Заботьтесь о своём сне, и он позаботится о вас.

Оксана Соловьёва

Перебои с интернетом? Читайте бумажную версию газеты! Просто оформите подписку на сайте Почты России. И каждый месяц в почтовом ящике вас будет ждать свежий номер «Сокрытого Сокровища», газеты для души. Перейти на сайт Почты России