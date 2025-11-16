Вода — основа жизни

Как пить правильно для здоровья?

Без воды жизнь, как её понимают учёные, невозможна. Она невозможна как в масштабах планеты, так и

в масштабах отдельного живого организма. Тело человека на 60% состоит из воды. В головном мозге её ещё больше — 80%. И даже в костях содержится 10 – 15% воды. Вода нужна нам, чтобы быть здоровыми.

Чем именно полезна вода

Многие ключевые процессы в организме не обходятся без воды. К ним относятся:

транспортировка питательных веществ и кислорода,

терморегуляция,

выведение токсинов через почки и печень,

поддержание работы суставов и мозга.

Как организм расходует воду

Вода расходуется организмом постоянно. В сутки через почки выходит 1 – 1,5 л, через кожу — 0,5 л, через лёгкие и кишечник — по 0,25 л. Всего 2 – 2,5 л. То есть организм теряет 8 – 10 стаканов воды в день, и их обязательно нужно восполнять. Это только при нормальном расходе. А если потери воды повышаются, то и объём для ежедневного восполнения увеличивается.

Важно: если появилась жажда, значит, уже наступило начальное обезвоживание.

Когда потребность в воде увеличивается

Cильное потоотделение (жара, высокая температура тела, рвота, диарея, большая физическая нагрузка);

болезни дыхательных путей (одышка);

беременность и грудное вскармливание;

употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли;

избыточный вес (+1 стакан на каждые 10 кг лишнего веса);

возраст (пожилые люди часто не чувствуют жажду).

Совет: пейте воду после каждого посещения туалета.

Сколько пить воды

Важен индивидуальный подход: для каждого человека количество необходимой воды своё. Общее правило:

30 мл на 1 кг веса. На объём потребляемой воды влияют погодные условия (в жару требуется больше жидкости), физические нагрузки, температура тела.

Интересно:

Огурцы содержат много сока, который выравнивает кислотно-щелочной баланс в организме, помогает выводить шлаки и яды, снимает отёки с глаз, дробит камни в желчном пузыре и протоках.

Как правильно пить воду

Увеличивать количество выпиваемой в день воды постепенно (особенно актуально для людей с проблемами с сердцем и давлением). Не пить слишком много воды за раз: риск гипонатриемии (разбавление солей в крови). 6 – 8 стаканов воды в течение дня можно распределить следующим образом: 2 стакана до завтрака, по 2 – 3 стакана между завтраком и обедом и между обедом и ужином. Вода утром натощак «запускает» метаболизм, за 30 минут до еды — помогает контролировать аппетит. Не пить обильно во время еды, так как это разбавляет желудочный сок и нарушает пищеварение. Перед сном пить умеренно, чтобы не нарушать сон. Пить не залпом, а мелкими глотками. Пить тёплую воду или воду комнатной температуры (холодная может привести к спазму сосудов). Не заменять воду чаем, кофе, соками и лимонадами (они только усилят жажду и потребуют переваривания добавленных в воду веществ).

Как понять, что воды достаточно

Светлая, прозрачная моча,

нет сухости во рту, а на губах — сухих корочек,

хорошее самочувствие и бодрость.

Совет: Ведите дневник водного баланса (например, в приложении), используйте напоминания в телефоне. Либо всегда берите бутылку с водой: на работе, в сумке, в машине она должна быть с вами.

Как понять, что воды недостаточно

Головная боль, головокружение, усталость, снижение концентрации, раздражительность,

тёмная моча, редкое мочеиспускание,

плохое пищеварение, запоры,

сухость кожи и волос.

Интересно:

В 1953 году был покорён Эверест. Ключевым фактором успеха экспедиции стало количество выпиваемой воды в день — около 3 л на каждого участника.

Вода — бесплатный и мощный «лекарь», который может вылечить или облегчить течение разных заболеваний. А если пить воду правильно и в достаточном количестве с молодости, многих болезней можно вовсе избежать. Будьте здоровы!

Ещё больше о воде, например, как пить воду при проблемах с давлением, чем лучше не утолять жажду и чем опасны сладкие газированные напитки, смотрите в программе «Как правильно пить воду» из цикла «Девять десятых счастья» телеканала «Три Ангела».