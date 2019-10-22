Запечённые баклажаны под семечковым соусом

Мы давно присматриваюсь к блюдам, фотографии которых размещает на своей страничке Facebook Светлана Ампилогова, повар пансионата ЗОЖ «Сельский Дом», г. Калининград. Мы попросили Светлану поделиться с читателями «Сокрытого Сокровища» каким-нибудь рецептом блюд из баклажанов. Очень вкусно и сытно. Попробуйте!

Ингредиенты:

• 3 средних баклажана (лучше «пузатых»)

• 3 – 5 моркови

• 2 – 3 луковицы

• 1 столовая ложка растительного масла (для тушения)

• 2 столовых ложки оливкового масла (для смазки противня)

• панировочные сухари

• соль по вкусу

• зелень для украшения

Для соуса:

• 200 г очищенных подсолнечных семечек

• 2 – 3 некрупных зубчика чеснока

• 1 столовая ложка крахмала

• 250 мл воды

• 1 чайная ложка соли

Приготовление:

Баклажаны нарезать вдоль (на 4 – 5 листиков каждый), подержать 10 минут в солёной воде, обвалять в панировочных сухарях, поместить на смазанный оливковым маслом противень. Лук и морковь потушить до полуготовности, немного посолить, аккуратно выложить на баклажаны. Семечки поместить в блендер. Добавить соль, чеснок, крахмал, воду. Хорошо взбить. Ложкой выложить на каждый лист баклажана поверх моркови с луком. Выпекать 20 – 30 минут (в зависимости от типа духовки) при температуре 180°С. Готовое блюдо украсить зеленью. Приятного аппетита!

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.