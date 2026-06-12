Живая вера в цифровом мире

Отказ от наличных денег, цифровизация, глобализация… Мир стремительно готовится к заключительным событиям, описанным в последней книге Библии. Тогда каждый будет поставлен перед выбором.

Цифровизация, глобализация, чипизация, оптимизация… Сегодня эти слова звучат постоянно. Многие невольно смирились с тем, что необходимо учиться жить в новом мире — мире гаджетов, искусственного интеллекта, цифровых денег и цифровых данных. Сказано ли что-то в Библии о таком времени? Быть может, когда-то давно обо всём этом уже было написано и показана была некая «карта-путеводитель», позволяющая ориентироваться в событиях и поступать разумно?

Конфликт, перекинувшийся с небес на землю

Книга Откровение (последняя книга Библии) повествует о войне, в которой задействованы силы, невидимые для глаз, но направляющие историю в соответствии со своими целями. Написано: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откровение 12:7–9).

Отголоски этой войны мы можем наблюдать и сегодня. Вооружённые конфликты, катаклизмы, болезни и в конечном итоге смерть, по сути являются прямыми следствиями действий и противодействий. Дракон — против Агнца, сатана — против Бога. Книга Откровение провозглашает: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Откровение 12:12).

«Звериная» власть

13 глава Откровения рассказывает о глобальном сценарии, который однажды предстанет перед «живущими на земле» во всей своей красе.

«И он (второй зверь) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:16, 17).

Здесь стоит отметить несколько ключевых моментов.

Усилиями «второго зверя» (скоро узнаете, кто это) на земле будет создана ситуация, когда некоторые лишатся права покупать и продавать. Но богопротивная власть пойдёт дальше: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откровение 13:15). Сначала несогласных лишат права покупать и продавать, а затем посягнут на их жизнь.

На сегодняшний день лишь одна страна показывает себя как мировой диктатор и узурпатор международного права — США. Только это государство соответствует пророческому описанию «второго зверя» (см. Откровение 13:11).

Первый же зверь (см. Откровение 13:1–10), в чьих интересах действуют США, это не кто иной, как папство, представленное как могущественный зверь, который был ранен, но рана эта «исцелела». Сегодня мы становимся свидетелями того, как Ватикан и США готовят мир к последнему великому кризису.

Угроза смерти и экономические санкции против тех, кто не покорится, являются действенными методами в установлении так называемого «нового мирового порядка». Это словосочетание я впервые услышал в начале 90-х, и оно с каждым годом всё более и более обретает свой смысл и очертания. Экономические санкции направлены против всех слоёв населения: «малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов». Политика второго зверя охватывает абсолютно всех.

Испытание в эпоху потребления

Потеря возможности покупать и продавать на сегодняшний день выглядит вполне реальной. Достаточно заблокировать счета. Наличные деньги вытесняются из оборота. Совсем недавно, кстати, при проезде в городском автобусе (терминал не работал из-за проблем с интернетом) мне помогли наличные деньги, которые «случайно» оказались в кошельке.

В нашем, пока ещё относительно толерантном обществе, где поднимается волна возмущения от какого-либо притеснения и нарушения прав, лишение людей возможности покупать и продавать может показаться странным и малопонятным. Но вскоре оно станет реальностью. Механизмы продвигаются и испытываются. Наступит день, когда задуманное богоборческими силами осуществится, и никакие протесты и акции не спасут.

Угроза потерять право покупать и продавать в эпоху потребления выглядит устрашающе и является эффективной возможностью привести население планеты к ожидаемому знаменателю. Для кого-то потеря права покупать может оказаться страшнее смерти. Так как население земли сегодня в основном сосредоточено в городах (благодаря урбанизации прошлого столетия), люди становятся уязвимыми. Жители городов крайне зависимы от продовольствия и банковских карт, а также многие увлечены торговлей цифровыми валютами. Потеря работы, а, следовательно, и источника дохода, смерти подобна. Мы сами себя загнали в ловушку.

Вопрос поклонения

Ну а где же Бог? Добро ведь должно победить! Творец не оставляет жителей земли без Своей милости и помощи. Он обращается к ним с последним предостережением, записанным в 14 главе книги Откровение. Апостолу Иоанну были показаны три ангела, передающие миру особенные послания, речь в которых идёт о поклонении. Заканчивается их весть словами: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Заповеди Божии

Пока люди борются с масками, вакцинами, цифровизацией, чипизацией, ГМО и т. д., главный вопрос остаётся без внимания. Мы часто упускаем из виду суть, которая заключается не в разграничении кошельков на бумажные и цифровые, а в том, на чьей вы стороне в плане поклонения. Какие заповеди вы готовы исполнять — человеческие или Божественные? Кому вы повинуетесь — Богу или людям?

Пожалуйста, прочитайте внимательно все Десять заповедей Божьих и честно задайте себе вопрос: соблюдаю ли я их так, как они записаны Богом? Четвёртая заповедь о святости субботы является хорошим индикатором того, чьё мнение мы чтим и кому повинуемся. Заповеди Божьи — вот то, что нужно хранить и отстаивать в первую очередь.

Поймите правильно: все «протестую» и «запрещаю» в отношении сомнительных нововведений могут действовать какое-то время, но в итоге мир всё равно придёт к диктатуре зверя. Так сказано в Библии. Вопрос в том, на чьей стороне окажемся в это время мы. Господь прямо называет характеристики верных: соблюдение заповедей Божьих (не человеческих) и вера в Иисуса. Остальное напоминает стрельбу из пушки по воробьям. Да, наши петиции могут отсрочить принятие некоторых инициатив, но не могут отвратить неизбежное.

Вера в Иисуса

Вторая часть текста (Откровение 14:12) недвусмысленно указывает на личные взаимоотношения со Христом, Который приглашает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Евангелие от Матфея 11:28–30). Иисус зовёт и тебя, дорогой читатель.

Вера и отношения с Богом не могут быть цифровыми, они всегда личные. И за эти отношения нужно держаться. За право верить так, как призывает Бог, иногда необходимо бороться. Ради веры в Иисуса многим предстоит лишиться возможности покупать и продавать, а потом и сама их жизнь будет под угрозой. Скоро вера каждого будет испытана. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Библия, Послание Иакова 1:12).

Андрей Круглов

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