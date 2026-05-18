«Живой источник» изменяет жизнь

Сегодня наша беседа с Леонидом Истоминым — руководителем центра здоровья «Живой источник».

— Вы были успешным предпринимателем. Каким бизнесом вы занимались?

— У нас было мебельное производство — мы изготавливали школьную мебель. Конкурентов практически не было, и дела шли очень хорошо.

— В какой момент и почему вы решили создать центр здоровья?

— Решение это пришло постепенно. Хоть наш бизнес процветал, была обратная сторона медали: часто все дела решались на вечеринках, где без алкоголя общения просто нет, и со временем выпивка превратилась в настоящую проблему. Я пытался бороться с зависимостью, напрягал силу воли, но раз за разом срывался. Семья была на грани распада. В этот непростой период жизни мы с супругой пришли в церковь адвентистов седьмого дня, стали изучать Библию, и Бог освободил меня от рабства алкоголя. Он словно стёр в моей голове всё, что было связано с этой вредной привычкой.

Позднее мне предложили быть служителем церкви — пастором, и мы переехали из Перми в Пятигорск. К тому времени у нас появились конкуренты, мы пробовали менять направление бизнеса, но будто натыкались на невидимые преграды. А когда мы с женой приняли решение продать бизнес и посвятить себя служению Богу, словно шлюзы открылись, — мы очень быстро всё продали.

В Пятигорске мы познакомились с командой центра здоровья «Наш дом». На одной из их программ моя жена Надежда получила исцеление от гипотонии. Она уже несколько лет страдала от низкого давления, но простая водная процедура (контрастные ванночки для рук) вернула ей здоровье! Я подумал тогда: «Вот так нам нужно научиться помогать людям».

В 2006 году мы вернулись в Пермь и тогда же попали на обучающую программу «Новый старт» в центр здоровья «Наш дом». За две недели мы услышали много семинаров и историй участников, познакомились с руководителями подобных центров здоровья. Нам нужно было принять решение, будем ли мы двигаться в этом направлении. С одной стороны, мы понимали важность этого служения, с другой — считали, что в нашем возрасте поздно начинать с нуля такое предприятие.

— Но вы всё-таки решились?

— Когда мы вернулись домой, мысль о создании центра здоровья просто не давала покоя. Какое-то время мы пытались бороться с ней, но, в конце концов, сдались. На листе бумаге мы описали место, в котором должен располагаться наш центр здоровья, и требования к нему: газ, электричество, водопровод, красивая природа, много земли, невысокая цена, хорошая дорога… Представили эту просьбу Богу и стали с молитвой искать место. Наше внимание привлёк участок в 30 км от города в деревне Молоково. Деревня маленькая, место мне понравилось, но стоил участок очень дорого. Там была баня с жилым помещением на втором этаже и недостроенный дом. На всякий случай я решил поторговаться с хозяином. И тут произошло чудо! Хозяин уступил нам участок с постройками за 750 тысяч, хотя в то время одна земля стоила миллион. Это было в августе 2006 года.

— Итак, участок вы купили, а дальше?

— У нас не было опыта ни в строительстве, ни в проведении оздоровительных заездов. В феврале 2007 года мы вновь отправились в «Наш дом». Руководитель спросила: «Как же вы хотите проводить заезды, если у вас нет помощников? Ведь нужно готовить для отдыхающих, делать массаж, проводить гимнастику, читать лекции о принципах здоровья». Эта мудрая женщина предложила нам начать проводить не оздоровительные, а обучающие заезды, пообещав направлять к нам своих сотрудников. А мы должны были набирать группы людей, желающих стать инструкторами здорового образа жизни.

Первый обучающий заезд запланировали на 13 июля 2007 года. Как только мы приняли это решение, раздался звонок: «Срочно возвращайтесь, тут бригада строителей приехала». Оказалось, что христиане-строители из разных городов решили помочь нам. Они работали неделю, но не взяли ни копейки, только бензин попросили оплатить. А узнав, что у нас в июле запланировано открытие, вновь приехали в начале июня и всё доделали. Они пожертвовали своим временем, чтобы помочь нам!

— Нашлись желающие обучаться в вашем центре?

—Да, на первый обучающий заезд к нам приехали 20 человек. Мы изучали кулинарию, массаж, первую помощь, уход за больными. Инструкторы «Нашего дома» передавали нам бесценный опыт. После первого выпуска несколько человек остались с нами. Так начала формироваться команда. Обучающие заезды стали проводить постоянно.

И вдруг вновь звонок от наших строителей: «Вам нужно ещё здание. Мы решили приехать к вам вместе с семьями и не уедем, пока не построим центр здоровья». Но у нас больше нет участка для строительства! Тогда мы выкопали картошку и на огороде заложили фундамент. Местных строителей попросили выложить первый этаж. Дальше строили наши помощники по канадской технологии — из щитов. За месяц подняли дом под крышу, а к новому году оборудовали несколько комнат. В этом доме стали жить сотрудники, а в старом мы начали проводить оздоровительные заезды.

— Сейчас у вас большая территория, несколько красивых корпусов. Как удалось всё это обустроить?

— Хутор Таранки располагается недалеко от деревни Молоково. Здесь никто не жил, дома были полуразвалившиеся или недостроенные. С Божьей помощью удалось найти хозяев и постепенно выкупить территорию. Корпуса строили по уже испытанной канадской технологии.

— Почему центр здоровья называется «Живой источник»?

— Это название не случайно. Здесь очень много родников с чистейшей водой. Один из них, очень мощный, находится под горкой, на которой расположен хутор. У нас есть две скважины, вода в которые поступает из этого родника. Это настоящая подземная река. Воды хватает на все наши коммуникации.

— Как жители деревни относятся к вашему центру здоровья?

— Мы с ними дружим. Однажды помогли больному соседу — кормили его вегетарианской пищей после операции. А этот сосед — начальник строительной площадки. Когда ему нужно было вывезти лишние стройматериалы, он позвал меня и сказал: «Забирай и делай с ними, что хочешь». И в придачу выделил кран, который целый месяц у нас работал.

— Какой подход к оздоровлению вы используете?

— Большинство проблем человека связано с образом жизни. В нашем центре здоровья мы с Божьей помощью помогаем людям приобрести полезные привычки. Здоровье человека зависит от качества крови и её циркуляции. Мы объясняем гостям центра, что нужно делать, чтобы по сосудам текла чистая кровь и в организме не было застойных явлений. Всего этого мы добиваемся, применяя простые процедуры: массаж, фитотерапию, физиопроцедуры, физические упражнения. Этот комплекс даёт очень хороший результат. Перед каждой процедурой мы обращаемся к Богу с просьбой об исцелении человека.

Однажды к нам приехал мужчина с проблемой опорно-двигательного аппарата — у него плохо двигались руки. Для исцеления он испробовал разные методики, побывал в разных санаториях, но проблема оставалась. В конце нашего 10-дневного заезда он мог свободно двигать руками, его плечевой сустав работал без особых усилий.

В другой раз к нам приехала женщина с целым букетом заболеваний. Особенно её беспокоили суставы ног. Она провела у нас два заезда по 10 дней и после этого простого курса могла проходить по несколько километров.

Центр здоровья «Живой источник» — место, где помогают людям, которые нуждаются в духовной и физической поддержке.

Беседовала Юлия Коровина

Допустим, вы захотите перечитать эту статью. Уверены, что снова сможете найти её на просторах Интернета? Подпишитесь на бумажную версию газеты «Сокрытое Сокровище», читайте и перечитывайте, вникайте и размышляйте. Подчёркивайте и задавайте вопросы. Перейти на сайт подписки