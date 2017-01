100 000 € получит тот, кто подтвердит святость воскресенья текстом из Библии

Николай Гунько, юрист и общественный деятель из Украины, предложил священникам, правящим службу по воскресеньям в храмах, подтвердить святость воскресенья текстом Священного Писания. Чтобы привлечь к исследованию большее число священников, он пообещал выплатить вознаграждение за найденный библейский текст в сумме ста тысяч евро.

Поводом для такого заявления, как утверждает сам Николай, стало ежедневное исследование Священного Писания, во время которого он ни разу не встретил ни в Ветхом, ни в Новом Завете текста о святости воскресенья, первого дня недели. «Если Библия говорит только о святости субботы, если сам Бог называет субботу днем Господним, святым и чествуемым, то почему люди, считающие себя христианами, празднуют воскресенье – день, который Бог никогда не освящал?» – спрашивает он. «Многие аргументируют святость воскресенья тем фактом, что они таким образом почитают воскресение Господа. Действительно, Иисус воскрес в первый день недели, но Он не сказал святить этот день», – подчеркивает Николай.

Следует отметить, что Николай Гунько не является единственным человеком в христианском мире, поднявшим вопрос отсутствия библейского подтверждения святости воскресенья. Католический кардинал Джеймс Гиббонс в своей книге «Вера наших отцов» написал: «Вы можете прочитать Библию от Бытия до Откровения, и не найдете ни одной строчки, которая бы подтверждала освящение воскресного дня. Священное Писание обязывает к религиозному соблюдению субботы. Если вы хотите соблюдать учение Библии, поклоняйтесь в субботу. Но Церковь говорит, что традиция стоит выше Библии, и мы установили воскресенье. Мы изменили день согласно авторитету Церкви».

Если объективно рассмотреть вопрос многовекового спора о дне Господнем, то становится очевидным, что на Лаодикийском Соборе действительно была допущена богословская ошибка – авторы перенесения дня Господня с субботы на воскресенье упустили из виду тот факт, что это решение не основывалось на новозаветних книгах Священного Писания, собранных в канон на том же Соборе.

Вопрос действительно очень важен, учитывая тот факт, что Первоапостольская Церковь соблюдала субботу. Иосиф Флавий пишет: «Первые христиане испытывали великое благоговение перед субботой и проводили день в поклонении и проповедях. И, вне всякого сомнения, они взяли это от самих Апостолов, что подтверждают несколько письменных свидетельств по этому вопросу» (Dialogues on the Lord’s Day, p. 189. London: 1701, by Dr. Т. Н. Morer, a Churcli of England divine).

«Вполне логично, что если говорить о преемственности к Первоапостольской Церкви, то нужно и верить так, как верили первые христиане» – подметил Николай.

